– Det går personlig inn på meg, sier Bjørn Tore Kjølholt.

Søndag svingte han bilen sin inn på parkeringsplassen ved matbutikken på Vesterøy. Parkeringsplassen ligger i sjøkanten på øya, som er den nest største i ferieparadiset Hvaler.

Bjørn Tore Kjølholt jobber på fulltid med å bevare sjøørreten i Oslofjorden. Han sier at fisken dør i dette røret. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Synet som møtte Kjølholt var trist.

På asfalten lå minst ti døde sjøørreter.

Tror det er en bekk

Men opplevelsen er ikke unik. Kjølholt forteller at problemet startet for alvor da parkeringsplassen ble hevet, slik at bilene skulle stå tørt.

– Når det er høyvann og regn fylles denne renna med vann, sier han.

Enden av parkeringsplassen har en nedsunket del. Denne er asfaltert, men skal ta unna overvann. Renna ender i et rør.

Ved regn og høyvann fylles denne renna med vann. Sjøørreten går dermed opp for å gyte. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Når det er mye vann kan renna se ut som en bekk.

– Og sjøørreten tror jo det er en bekk. Den svømmer opp for å gyte. Men den kommer ikke videre. Når den ikke gjør det, gjemmer den seg i dette røret her, sier Kjølholt.

Noen av de ti døde sjøørretene Bjørn Tore Kjølholt fant. Foto: Bjørn Tore Kjølholt

– Dødsfelle

Når vannet går tilbake, blir sjøørreten fanget inne i røret og dør.

– Det de egentlig har lagd her er en dødsfelle for sjøørreten. Disse to skulle vært oppe i bekken og befruktet eggene sånn at de blir nye sjøørreter, sier han.

Han viser frem to døde fisk. Hunnfisken er full av rogn.

En hannfisk og hunnfisk ligger døde. Hunnfisken er full av rogn. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Vi har en Oslofjord som nærmest har kollapset. Og så bidrar vi til kollapsen med å lage sånne konstruksjoner som det her, sier han oppgitt.

Kjølholt mener at det ble gjort en altfor dårlig jobb da parkeringsplassen ble hevet.

– Vi vet så ekstremt mye bedre. Hvis vi bruker arealforvaltningsverktøyet vi har, klarer vi å gjøre det bedre for sjøørreten.

Svikter i alle ledd

Stian Stensland er professor i økologi og naturforvaltning ved NMBU. Han er ikke overrasket over sjøørretens skjebne på Hvaler.

Han mener det er typisk over hele landet at det svikter i alle ledd.

– Det starter allerede under planleggingen, som ofte ikke gjøres godt nok. I neste ledd skal det godkjennes av Statsforvalteren, som ikke stiller detaljerte krav. Så svikter det gjerne helt ned til entreprenør, som gjerne gjør noen feil. Til slutt blir feilen ganske massiv.

Professor Stian Stensland ved Krumbekken i Vestby. I bakgrunnen ser vi en av rundt 100.000 kulverter i landet. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Professoren anslår at det finnes rundt 100.000 kulverter rundt i landet.

– Mange tusen av dem er et problem for fisken, sier Stensland.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderte i en rapport fra 2022 at menneskelig utbygging er den viktigste årsaken til at sjøørreten er borte fra mange vassdrag.

Vil ha løsning

I Rogaland har det blitt gjort tiltak i 105 små og store bekker. Det har skapt gode levevilkår for sjøørreten.

Men på parkeringsplassen på Hvaler er en del av utfordringen at det er mange aktører. Ordfører Mona Vauger (Ap) sier kommunen vil ta initiativ til en dialog med grunneieren.

– Å gjøre det riktig for fremtiden er viktig og riktig, hvis vi skal få opp bestanden, sier hun.

Grunneieren på stedet er Pejkon AS. Styreleder Kenneth Haraldsen sier til NRK at også de ønsker å finne en løsning.