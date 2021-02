SVV foreslår at det innføres en hjemmel til å ilegge parkeringsgebyr for parkerings­overtredelser foretatt med små elektriske kjøretøy. Dette skal kunne håndheves av politiet og kommuner med håndhevingsmyndighet, dette inkluderer Oslo.

Det er vurdert et forbud mot parkering på fortau, eller at parkering på fortau kun skal tillates på særskilt anvist plass.

SVV foreslår å innføre en promillegrense for kjøring av små elektriske kjøretøy, på enten 0,2 eller 0,8. Sistnevnte krever lovendring, og vil ikke kunne innføres til våren 2021. SVV anser det ikke som hensiktsmessig med et generelt forbud mot bruk av slike kjøretøy om natten. Dette vil imidlertid kunne omfattes av en eventuell adgang til å stille vilkår for utleievirksomhet på kommunal grunn, eller eventuell skilting av forbudssoner.

Det vurderes ikke som aktuelt å forby kjøring på fortau, men vurderes heller å innføre en eksplisitt fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående.

SVV ber om høringsinstansenes syn på om det bør innføres en aldersgrense for bruk av små elektriske kjøretøy, og hva denne eventuelt bør være. I høringsnotatet drøftes en aldersgrense på 12 år for å beskytte de minste barna. En slik aldersgrense kan imidlertid ikke håndheves for barn under 15 år. For å kunne innføre aldersgrense må små elektriske kjøretøy enten klassifiseres som motorvogn, eller det må ny lovhjemmel til.

Det vurderes å innføre et hjelmpåbud, enten generelt, eller begrenset til å gjelde for barn under 15. For å kunne innføre et hjelmpåbud må små elektriske kjøretøy klassifiseres som motorvogn, eller det må ny lovhjemmel til.

Det vurderes å gi lokale myndigheter mulighet til å opprette soner med bruksbegrensninger gjennom særskilt skilting. Slike bruksbegrensninger kan både være knyttet til hvor kjøretøyene kan brukes, og hvor de kan parkeres.

Det kan også være aktuelt å bruke skilt til å tilrettelegge for mer parkering, såkalt positiv tilrettelegging.

Samferdselsdepartementet ønsket at det i høringen legges frem forslag om et nytt soneskilt med fartsgrense på 6 km/t. SVV anbefaler ikke dette, og legger til at et slikt skilt i så fall bør gjelde alle kjøretøy og motorvogner som kjører i den aktuelle sonen.

I høringen vurderes innføring av følgende nye skilt: