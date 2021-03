Oransje farevarsel for snø: – Garantert trafikkaos

– Vinteren gjør comeback i dag og i morgen, så jeg garanterer trafikkaos på veien i kveld og i morgen, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Fra i kveld ventes det 25–50 centimeter snø i store deler av Oslo, Viken, Agder og Vestfold og Telemark.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for snø. På Sørlandet har allerede de første snøbygene kommet.

Mellom Stavern og Lindesnes er det også sendt ut gult farevarsel for kraftig vind langs kysten.

Det er allerede problemer i trafikken i Agder. På E39 ved Lyngdal står en trailer fast i en bakke. Politiet melder at entreprenør er på vei. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

I Østfold er farevarselet for snø fortsatt gult.

– Hvis man skal ut å kjøre burde man sjekke værmeldingen og være godt forberedt på vanskelig kjøreforhold, sier Sarchosidis.

Snøen kommer i form av nedbør fra vest og sprer seg videre østover i løpet av dagen. Temperaturene er lave nok til at det kommer snø flere plasser.

Statsmeteorologen sier at det blir mest snø lenger inn i landet. På kysten vil snøen trolig gå over til sludd.

– Det kommer sikkert overraskende på mange, og flere trodde nok at våren er på vei, men dette er typisk mars-måned, sier han og beroliger med at dette kun vil vare fram til fredag.

Dette betyr fargene på farevarslene: Ekspandér faktaboks Gult: Gult er nok det farenivået du kommer til å se mest. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt. Oransje: Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader. Rødt: Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader. Kilde: Yr.

Har allerede varslet entreprenører

Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Hans Are Dahl, sier at de vil ha entreprenører ute for blant annet å salte veiene før snøen kommer.

– Vi forventer at våre entreprenører er ute og gjør tiltak i forkant. Vi forventer at bilistene som skal ut og kjøre tar hensyn til at det kommer nedbør i form av snø, som antakeligvis går over til sludd, sier han.

Flere trailere har fått problemer på vinterføret i Agder onsdag ettermiddag. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Han sier at det er viktig at folk som skal ut og kjøre avpasser farten etter føret.

– Beregn god tid! Hold god avstand til bilen foran og ikke gjør noe annet enn å kjøre bil når man sitter i bilen.

– Vi har hatt vinterdager tidligere og hvis alle gjør sitt skal vi klare å få trafikken avviklet på en god måte.