– Blir det en diskusjon om inndelingen av Viken, så er både jeg og Høyre villig til å være med på den diskusjonen, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre.

Allerede før Norges mest folkerike fylke ble et faktum 1. januar 2020, var det høy temperatur i debatten om regionreformen.

Nå blusser den opp igjen. Innbyggerne vil nemlig tilbake til de gamle, mindre fylkene.

I en ny meningsmåling sier 73 prosent av de spurte i Østfold at de vil løse opp storfylket. I Buskerud vil 67 prosent ha en oppløsning, mens tallet er 60 prosent for Akershus.

Målingen er gjort av InFact på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen, som ble grunnlagt i 2009 på motstand mot «tvangssammenslåinger av kommuner».

Elever syns Viken er for stort

Motstanden mot fylket er altså størst i gamle Østfold. Flere ungdommer på Glemmen videregående skole i Fredrikstad savner det gamle fylket.

– Jeg hadde likt å gå tilbake til Østfold. Jeg føler at det var mye bedre med skole og systemet rundt skolen, sier Therese Høiberg.

– Når alt skal styres fra en plass, så blir det for lite nærhet til folket, følger Maren Sveinsen opp.

– Jeg bor i Lier, og jeg trives her uansett hva det heter. Jeg stiller meg helt likegyldig til Viken, rent personlig, sier Gry Christensen fra Lier i Buskerud. – Hvis det hadde vært en folkeavstemming i dag, så hadde jeg stemt mot Viken. Fordi det er et såpass stort område det skal tas beslutninger for, sier Martine Strand Kalsen fra Fredrikstad i Østfold. – Viken er ganske stort. Ting som blir avgjort for Viken, gjelder veldig mange. Vi har jo merket det med smittevernreglene, sier Line Undrum fra Sørumsand i Akershus. – Jeg ser på meg selv som østfolding. Det blir rart å si at jeg er fra Viken. Jeg har vært en østfolding hele livet, helt til 2020, så det er liksom litt personlig. Det føles nært å være fra Østfold, sier Niklas Nøklestad Lyngfoss fra Fredrikstad. – Jeg liker ikke alle sammenslåingene. Vi er altfor stort, sier Solvor Eckstrøm fra Sørumsand.

Også på gata i Sørumsand i Akershus er motstanden stor.

– Jeg er for en oppløsning, sier Bjørn-Harald Sanner.

Men ikke alle vil se fylket oppløst.

– Jeg hadde svart nei til oppløsning av Viken. Det har allerede skjedd og det blir så teit å oppløse det rett etter at det er etablert, sier Glemmen-elev Christian Alsaker Henriksen.

Ber om tid

Stortingspolitiker Tage Pettersen har sett en misnøye mot Viken helt siden fylket ble etablert. Derfor er han heller ikke overrasket over tallene.

Høyres Tage Pettersen åpner for å se på den geografiske inndelingen av Viken. Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg mener at det nye fylket er i stand til å levere bedre kvalitet på noen tjenester, men jeg erkjenner og ser at ikke alle deler det synet. Men jeg vil i hvert fall oppfordre til å gi det litt mer tid enn de to årene som man snart har hatt.

Samtidig sier han at Høyres standpunkt er at det ikke er behov som fylker som et eget forvaltningsnivå.

Senterpartiet: – Tydelig tale

Senterpartiet har oppløsning av fylket som en viktig valgkampsak. Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener undersøkelsen gir krystallklare svar.

– Tydeligere tale kan du ikke få. Det er så ulike utfordringer i Halden og Fredrikstad enn i for eksempel Hemsedal og Gol. Det er ikke en region som hører naturlig sammen. Det er vel det folk ser, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte opp i Østfold-genser da «Staysman» og bygderap-bandet Hagle spilte inn musikkvideo i mars. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Vedum bruker koronasituasjonen for å tegne et bilde av hvorfor han mener Viken er lite fornuftig.

– Når man skulle begynne å stenge ned, så stengte man ned hele Viken. Det er en ganske annerledes smittesituasjon i Indre Østfold enn det er i Bærum. Det er en kjempeutfordring for en statsforvalter å ha ansvaret for beredskapen fra Hallingdal til svenskegrensa.

Arbeiderpartiet: – Vil etterkomme ønskene

I helgen vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiet at de vil ha en gjennomgang av regionreformen.



Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås, er ikke overrasket over meningsmålingen, og synes det er interessant at Høyre nå er åpen for å diskutere regioninndelingen.



– Det er i så fall nye takter fra Høyre. Vi har hele tiden sagt at det var en dårlig løsning, mens Høyre har stått knallsterkt på at tvangssammenslåingen var en god idé. Men det er hyggelig hvis Høyre nå snur, sier han.



Ifølge Lauvås har Arbeiderpartiet stemt mot tvangssammenslåingen fire ganger i Stortinget.



– Vi har vært tydelig hele veien, og sagt at dersom de nye fylkene ber om det vil vi etterkomme et ønske om oppløsninger, understreker han.