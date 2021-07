Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav informerte bystyret om det nye kostnadsanslaget i begynnelsen av juli.

De 9 milliardene kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for Holsfjorden-prosjektet.

To prosjekter

Holsfjorden-prosjektet fikk mye omtale i forbindelse med byrådskrisen i Oslo i juni.

Det som ikke er like kjent, er at gigantutbyggingen bare er det ene av to prosjekter som er nødvendige for å sikre Oslo ny vannforsyning.

Holsfjorden-prosjektet handler om å hente vann fra Holsfjorden i Lier, rense det på Huseby og frakte det rene drikkevannet til Sagene.

Det var kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner for dette som førte til mistillit i bystyret, byrådskrise og at miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) måtte gå av.

Forlengelsen østover

Den mer ukjente del to av vannforsyningen handler om å frakte vannet videre østover fra Sagene.

Her må det lages en nytt såkalt stamnett for at hele byen skal kunne få reservevann fra Holsfjorden i en krisesituasjon.

9,25 milliarder kroner

Prisen på stamnettet har imidlertid ikke vært kjent.

NY SPREKK: Oslos nye miljøbyråd har fått en ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning i fanget. Foto: Nadir Alam / NRK

Før nå.

I et notat til bystyret informerer Lan Marie Bergs etterfølger Sirin Stav (MDG) om at prisen kan bli over 9 milliarder kroner.

– Ekstern kvalitetssikrers foreløpige konklusjon er en kostnadsramme på 9,250 mrd., skriver Stav i notatet.

Hvor mye prisen har økt i forhold til tidligere anslag skriver hun ingenting om.

Tre tunneler

Det nye stamnettet består av tre tunneler med Disen som knutepunkt. NRK har bedt om innsyn i anslagene som tidligere lå til grunn. Dette er tallene:

Sagene - Disen: 659 millioner kroner

Oset (Maridalsvannet) - Disen: 569 millioner kroner

Disen - Trosterud:1.051 millioner kroner

Til sammen: 2.279 millioner kroner

TO PROSJEKTER: Stamnett-prosjektet starter på Sagene og er markert i gult. Det er nå beregnet å koste 9,25 milliarder kroner. Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

7 milliarder mer

Det betyr at kostnadene har økt med 7 milliarder kroner.

– Et nytt stamnett vil bli betydelig dyrere enn de gamle tallene skisserte. Det har jeg orientert bystyret om, sier Sirin Stav i en epost til NRK.

Hun sier at de tidligere vurderingene av kostnadene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen og derfor var svært usikre.

– Det er ikke uvanlig at tallene endrer seg når grunnlaget for analysene blir sikrere utover i planleggingen.

Byrådet venter nå på den eksterne kvalitetssikringen. Når den er klar, vil Sirin Stav legge fram et forslag for bystyret.

– Vi vil gjøre det vi kan for å holde kostnadene nede, sier hun.

Abonnentene må betale

Det nye ledningsnettet skal være ferdig samtidig som Holsfjorden-prosjektet i 2028. Samlet pris for hele pakka vil da være oppe i 27 milliarder kroner.

Regningen er det innbyggerne som får i form av økt vannavgift.

En del av pålegget

Både Sirin Stav og Vann- og avløpsetaten (VAV) påpeker at stamnett-prosjektet er veldig viktig for å bygge en fullverdig reservevannforsyning til Oslo.

– I dag har vi kun én kilde som kan forsyne byen med vann. Det kan ha dramatiske konsekvenser om noe skulle skje med den, sier den ferske MDG-byråden.

Det er dessuten en del av pålegget fra Mattilsynet, understreker VAV.

Tilsynet har truet Oslo med millionbøter hvis kommunen ikke sørger for et alternativ til Maridalsvannet.

– Nye vannforsyningstunneler er nødvendig for å gi innbyggerne trygt drikkevann til enhver tid, sier ass. prosjektdirektør Nils Vidar Ryssdal i VAV.

– De vil gjøre at vi kan levere vann fra både Oset og det nye vannbehandlingsanlegget ved Huseby til hele Oslo, sier han.