Prosjektet som skal sikre Oslo rent vann sprekker med over 5 milliarder kroner.

Nyheten slo ned som en bombe i det politiske miljøet torsdag.

Ber Berg vurdere gå

RASLER MED SABLENE: Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke (V). Foto: Olav Juven

– Jeg trodde nesten ikke det jeg så i revidert budsjett i går, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Dette er tidenes byggeskandale i noen norsk kommune noensinne.

– Jeg mener allerede nå at byråden må vurdere sin egen stilling. Jeg mener allerede nå at byrådslederen må vurdere om han har tillit til byråden sin.

– Og jeg kan ikke se at dette ender med noe annet enn at vi fremmer et mistillitsforslag, sier Bjercke.

Varsler mistillit

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger gjør det helt klart at de vil fremme mistillit mot Lan Marie Berg.

– Vi mener at hun har holdt tilbake informasjon for bystyret, sier gruppeleder Bjørn Revil.

– Dette er også nok et eksempel på at byråden ikke har kontroll på etatene sine, sier han.

Tidenes største

Bystyret vedtok å bygge ny vannforsyning i november 2019. Å skaffe byen nytt reservevann fra Holsfjorden i Lier skulle koste 12,5 milliarder kroner.

Det var allerede da den største enkeltinvesteringen i en norsk kommune noensinne.

HOLSFJORDEN: Å hente vann fra Holsfjorden i Lier blir 5 milliarder kroner dyrere enn antatt. Foto: Nina Didriksen / NRK

Torsdag ble det kjent at prisen blir mye høyere. Byrådet tror nå den ender på 17,7 milliarder kroner. Markedet får skylda.

Kostnadsøkningen skyldes i sterk grad en prisvekst i markedet som ikke ble fanget opp da opprinnelig kostnadskalkyle ble utarbeidet og senere kvalitetssikret (KS2). Byrådssak 108/21

Dyrere allerede i mars i fjor

Saken viser at vann- og avløpsetaten har ant ugler i mosen i over et år.

Anbudsfrist for den første store entreprisen fra i mars i fjor. Tilbudene var betydelig dyrere enn forventet. Etaten vurderte likevel at det skulle være mulig å holde seg innenfor budsjett.

I november gikk vondt til verre. Da gikk fristen ut for den andre store entreprisen.

Etter det ble det klart at budsjettet ville ryke.

HUSEBY: Under Husebyskogen på Oslos vestkant skal det sprenges ut et gigantisk renseanlegg. Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Krever innsyn

I dag ber en samlet opposisjon - inkludert Rødt - om høring i saken.

Hallstein Bjercke sier at bystyret må få innsyn i alle dokumenter.

– Vi må se hvordan prosjektet har vært styrt i alle ledd fra topp til bunn.

– Vi er nødt til å vite når byråden ble orientert om dette og hva byråden har foretatt seg etter at hun fikk informasjon om dette, sier Bjercke.

Mer alvorlig enn sist

Lan Marie Berg fikk mistillitsforslag mot seg så sent som i desember i fjor. Bakgrunnen var bruddene på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten.

Alle borgerlige partier uttrykte mistillit, men forslaget fikk ikke flertall.

Hallstein Bjercke sier også den saken handlet om manglende informasjon til bystyret og svak styring av etatene.

– Men denne gangen er det langt mer alvorlig enn vi har sett før, sier han.

Etter at NRK ba byrådet kommentere saken fredag formiddag, har byrådsavdeling for miljø og samferdsel invitert til pressetreff om saken kl. 15. De vil ikke kommentere trusselen om mistillit før det.