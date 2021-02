Norges største khat-beslag på Svinesund

– Det har aldri blitt gjort et så stort beslag noen gang. Her snakker vi mange, mange doser, sier Wenche Fredriksen, seksjonssjef for grensekontrollen på Svinesund.

I alt fraktet det slovenske vogntoget 640 kilo med det narkotiske stoffet khat. Vogntoget ble stanset på Svinesund da det var på vei til Oslo.

Varene i lasten var deklarert som te. Narkotikaen ble funnet pakket inn i store esker godt gjemt inne i en konteiner på vogntoget.

Khat har lengre holdbarhet i tørket form og kan derfor fraktes langt, forteller kontorsjefen. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Etter en fysisk kontroll av bilen oppdaget politiet tørket khat, sier Fredriksen.

Det er foreløpig uvisst hvor store verdier Norges største beslag er verdt.

– Her var det forsøkt på å få dette igjennom med andre legale varer.

Kjente en stram lukt

Ved hjelp av en skanner fant tollerne raskt ut av hva som egentlig skjulte seg i eskene i den slovenske traileren som krysset grensa.

– Traileren ble plukket ut til kontroll, så var det en skanner som så uregelmessigheter. Når man da hadde en fysisk kontroll og åpnet traileren kunne tjenestemennene kjenne at det luktet khat, sier seksjonssjefen.

Khat har en sterk, stram lukt. Noe tjenestemennene raskt kjente da de undersøkte den slovenske traileren. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Ved grenseovergangen på Svinesund passerer det 1400–1500 trailere i døgnet.

Med så stor trafikk er det utfordrende for tollerne å oppdage alle som prøver å importere ulovlige varer.

– Vi skanner og har daglige kontroller, men det er klart at vi ikke har muligheten til å kontrollere alt. Vi prøver å gjøre utplukket veldig målretta.

Har gjort store beslag under pandemien

På tross av stengte grenser gjør noen mye for å klare å smugle alkohol, narkotika og røyk inn til Norge.

– Vi har nok litt færre beslag. Men vi har hatt noen store beslag av både narkotika, sigaretter og andre varer. Vi har en del kreative personer som forsøker å få ulovlige ting inn i landet, sier seksjonssjefen.



– Vi vet det er mange som prøver å få ulovlige varer over grensa, sier Wenche Fredriksen. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Tolletaten har stoppet folk som har forsøkt å smugle varer både på småveier og i skogsområder.

– Vi har også hatt mye beslag på trailer. Godstrafikken og varebilstrømmen den går som normalt, understreker Fredriksen.

Norges største beslag av khat ble gjort 17. januar. Politiet vil nå etterforske saken videre og narkotikaen vil ble destruert.