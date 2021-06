Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skal jobbe med å plukke jordbær. Jeg tror det blir veldig interessant.

Wael Waleed Alrefai har første dag på jordbærskolebenken. I løpet av én uke skal han bli en ferdigutdannet jordbærplukker.

Wael Waleed Alrefai har lært mye jordbærteori de siste dagene. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Alrefai kom til Norge fra Syria for to år siden. I hjemlandet jobbet han som selger.

– Jeg har lært mye allerede. Jeg tror det kommer til å bli gøy, sier han.

Jordbærskolen er et samarbeid mellom bønder, Nav og migrasjonssenteret i Indre Østfold. Skolen er et kurs som skal gi plukkerne en innføring i hva som kreves.

Må bruke hele kroppen

Mange bønder har gjort seg avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få kabalen til å gå opp. Det har ført til problemer med bemanningen helt siden koronaviruset inntok landet i fjor.

Enkelte bønder har tidligere sagt til NRK at de heller vil betale 200.000 kroner for karantenehotell, enn å ta inn uerfarne nordmenn i åkeren.

– I teorien er det ikke vanskelig å plukke jordbær, men du må være skrudd på mentalt og bruke hele kroppen, det er uvant for veldig mange, sier Dagfinn Mysen.

Dagfinn Mysen har fått være med på å utvikle jordbærskolen. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Han er en av jordbærprodusentene i Indre Østfold som nå lar arbeidsledige slippe til. Vanligvis bruker han utenlandske arbeidere.

Han har brukt vinteren på å forberede jordbærskolen i samarbeid med Nav.

– Det er nesten 30 år siden sist vi fikk tak i norske plukkere, forteller han.

På jordbærskolen har de fremtidige plukkerne både teoretisk undervisning og praktiske oppgaver.

– Andre dag begynner man med praktisk arbeid som involverer plukketeknikk ute i åkeren. Det er en løpende evaluering av dem som er her, sier Kristian Fog i Nav Indre Østfold.

120 ville på kurs

Jordbærskolen har vært et populært tilbud. Langt fra alle som ville, har fått plass på kurset. Nav har tidligere opplyst at over 4000 arbeidsledige har meldt sin interesse for jobb i landbruk.

– Vi har hatt 120 personer som har ønsket å jobbe med jordbær og har nå plukket ut til sammen 60 stykker som skal ut i jobb på de gårdene vi samarbeider med, sier Fog.

Han tror landbruksbransjen kan ha godt av tiltaket.

– Jeg tenker det betyr mye for sysselsettingen å kunne bruke norsk arbeidskraft og vite at det er mulighet for jobber.