Nakstad: – Kan ta flere uker å få full kontroll

Totalt har smittetallet passert 200 i Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag var over 1100 personer satt i karantene, men ingen av kommunene mener det er nødvendig med full nedstenging.

Av de 200 som ble testet for covid-19 i Fredrikstad i går, er det bare 5 som har testet positivt, opplyser kommunen overfor NRK.

Fredrikstad mener de nå har kontroll på smitteutbruddet.

– Det er en nedadgående trend. Men det for tidlig å si om det betyr at utbruddet er avsluttet og avgrenset. Tiltakene vi har hatt til nå med karantene og sporing, er tilstrekkelige for å håndtere denne situasjonen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Kan det bli aktuelt med straffeforfølgelse eller anmeldelser?

– Vårt fokus nå er sporing og den helsemessige situasjonen, men i etterkant er det naturlig å gjøre den typen vurderinger, sier Nygård.

– Blant de største vi har registrert

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg sier til NRK at de har totalt 25 positive prøver søndag.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergmann i Sarpsborg. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

De testet 130 personer i går, men har i dag også fått svar på noen av testene fra fredag.

Utbruddet er knyttet til en muslimsk feiring i Skjeberg i forrige uke. Ifølge Bergmann kontaktes nærkontakter fortløpende, og alle er positive til å bidra til å stanse spredningen.

– Vi ser at dette utbruddet nå er blant de største vi har registrert. Det jobbes intenst med smittesporing i kommunen. Smittesporingsteamet, miljøet som er rammet og alle andre involverte gjør nå en stor innsats for å begrense videre smitte og stoppe utbruddet, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK.

Tror det vil ta uker

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet berømmer kommunene for arbeidet som gjøres.

– Dette er nok det største utbruddet vi har hatt i Norge siden vi fikk kontroll på pandemien i vår. Selv om disse kommunene gjør en kjempejobb med å spore og analysere prøver, er det ganske stor risiko for at man ikke fanger opp alle smittetilfellene. Da kan det bli nye smitteklynger, og så kan utbruddet dra utover i tid. Jeg tror det vil ta flere uker å få full kontroll på dette og slå smitten helt ned, sier han.

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Nakstad sier Helsedirektoratet ikke vil nøle med å anbefale kontaktbegrensende tiltak dersom det blir nødvendig.

– Det som blir avgjørende er å kartlegge flest mulig nærkontakter, og finne de som faktisk har en risiko for å bli syke. Det gjøres en god jobb med det, og da vil dette etter hvert begrense seg til man har full kontroll, sier han.