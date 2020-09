Nå flytter denne inn hos deg

Et oppvarmet hus er et fristende tilbud for smådyr og insekter som ikke vil være ute i kulda. Husene våre er likevel ofte for varme og tørre for disse småkrypene, så selv om de kommer inn, dør de fort etter kun timer eller dager.

Men, det er et kryp som alltid overlever. Edderkoppen.

Stein Norstein, biolog og skadesjef i Anticimex. Foto: Anticimex

– De kommer seg ofte inn, og klarer å leve av andre dyr som fluer og midd, sier biolog og skadesjef i Anticimex, Stein Norstein.

Edderkoppene kan ifølge Norstein faktisk bli boende i huset ditt i flere år, uten å bli lagt merke til.

Verst for de med fobier

Dette kan være dårlige nyheter for de med sterk frykt eller edderkoppfobi. Det er en av de vanligste fobiene vi har, og psykolog Christopher de Lange forteller at noen faktisk blir hemmet i hverdagen av det.

– De vil kunne slite med å gå i sin egen kjeller, eller bli virkelig livredd om man ser en edderkopp bak døra.

Christopher de Lange er ekspert på fobier, og møter ofte mennesker med en sterk edderkoppfobi. Foto: Privat

For de fleste av oss vil rasjonelle tanker fjerne frykten, men slik er det ikke dersom du har en fobi.

– Det er jo også objektivt sant for dem; at småkrypene ikke gjør oss noe. Men frykt og rasjonalitet ligger i to separate områder i hjernen, og fryktsenteret påvirkes lite av rasjonalitet. Hvis man opplever frykten som et problem i hverdagen, bør man vurdere å ta tak i det.

Høysesong for rotter og mus

Petter Lilleengen, skadedyrsrådgiver i Mycoteam, hvor de blant annet jobber med inneklimaproblematikk. Foto: Mycoteam

Som om ikke edderkopper var nok, er også høsten høysesong for rotter, mus og andre smågnagere.

Petter Lilleengen er skadedyrsrådgiver i Mycoteam. Han sier at når du først har fått rotter og mus i hus, er det nærmest optimistisk å tro at du skal klare å jage dem ut.

– Alfa og omega er å sørge for at de ikke kommer inn i utgangspunktet. Mus trenger ikke mer enn en sprekk på seks millimeter, sier Lilleengen.

Både Anticimex og Mycoteam får mange henvendelser på denne tiden av året, fra folk som trenger råd om hvordan de skal bli kvitt rotter og mus. Foto: Anticimex

Slik unngår du dem

Så, hva skal man egentlig gjøre da, for å unngå disse ubudne høstgjestene?

Både Mycoteam og Anticimex mener alle bør gå over huset sitt en runde nå før kulda setter inn for alvor, og sørge for at det ikke finnes noen innganger for dyrene.

Andre gode råd de kommer med er:

Tett alle sprekker mellom vinduskarmer og vegger

Unngå glipper rundt ventilasjonshull og lufteanlegg

Fjern løvavfall, gresshauger og vedstabler tett inntil huset

På tross av gode råd sier de at småkryp og insekter ofte finner veien inn i hjemmet likevel, uansett hvor mye du forebygger.

Så ... da er det kanskje bare å ønske dem velkommen?