– Det har vært utrolig tøft i tiden etterpå, sier Isabella Johannessen.

Sammen med ektemannen var hun i januar 2020 på vei til Vestby. Utenfor Follotunellen stoppet trafikken opp på grunn av en ulykke lengre frem.

Mens de står stille blir de påkjørt bakfra – i en hastighet på 100 kilometer i timen.

– Jeg husker ingenting fra den dagen eller dagen før. Det neste jeg husker etter ulykken, er at familien står over meg på sykehuset.

Hun våkner opp fra koma fire dager etter ulykken. Da får hun vite at ektemannen Stian døde av skadene dagen før.

– Det tok lang tid før jeg brøt sammen, jeg forstod det ikke helt i begynnelsen. Jeg ville ikke at det skulle være sant, sier hun.

Den tiltalte mannen kjørte den hvite bilen på bildet, og dundret inn i bilen i midten. Foto: Petter Larsson / NRK

Seks måneders fengsel

Mannen i 30-årene som kjørte bilen hevder han tuklet med radioen, og at han ikke fikk med seg køen.

– Min klient mener det samme som alle andre. Man bør ikke bruke mobil i bilen, mens man kjører. Han har ikke erkjent mobilbruk før ulykken, sier hans forsvarer Jan Kildahl.

De tekniske undersøkelsene av mannens telefon viser imidlertid at han brukte mobilen kort tid før ulykken.

– Lagmannsretten legger etter dette til grunn at siktedes uoppmerksomhet i perioden frem mot ulykken skyldes at hans oppmerksomhet var rettet mot telefonen, blant annet ved å skrive og sende en tekstmelding, står det i dommen.

I tingretten ble han dømt til 120 dager i fengsel, men lagmannsretten endret dette til seks måneder.

Lagdommer og medlem i domstolenes mediegruppe, Rune Bård Hansen mener en slik straff ikke er unormal i en sak med uaktsomt drap.

Lagdommer og medlem i domstolenes mediegruppe, Rune Bård Hansen skulle mener det hadde vært interessant å se en slik sak bli vurdert i Høyesterett. Foto: Norges domstoler

Han uttaler seg på generelt grunnlag, men sier at dommer med strengere straffer ofte inneholder skjerpende omstendigheter som ruspåvirket kjøring eller svært høy fart.

I denne saken er det kun snakk om uoppmerksomhet knyttet til bruk av mobiltelefon. Ifølge retten finnes det ikke andre saker å sammenligne med i norsk rettspraksis.

– Siden uaktsom bruk av mobiltelefon nok er så vanlig i trafikken, hadde det vært interessant å se hvordan Høyesterett hadde vurdert en slik sak, sier Hansen.

Utrykningspolitiet bekymret for mobilbruk

Hvert eneste år blir en rekke nordmenn stoppet for bruk av mobil mens de kjører bil. Utrykningspolitiet følger nå med på hvor mange som bruker mobilen på norske veier.

26.581 sjåfører er observert

2,6 prosent bruker mobilen ulovlig

2 prosent tekster eller leser

0,6 prosent snakker i håndholdt mobil

Resultatene bekymrer ledelsen.

– Det er et stort problem fordi vi vet at uoppmerksomhet er en medvirkende årsak til rundt 35 prosent av alle alvorlige ulykker i trafikken, sier UP-leder Knut Smedsrud.

UP-sjef Knut Smedsrud er bekymret over den store mengden av mobilbruk i bil. Foto: Politiet

Dommeren i saken utenfor Follotunellen kritiserer mannens manglende evne til å følge med på veien, og påpeker at han hadde 800 meter fri sikt etter å ha kommet ut av tunnelen.

– Med en hastighet på 100 km/t hadde han 25 sekunder på å registrere at bilene stod stille inntil han var 100 meter fra dem, skriver lagmannsretten.

Forsvarer: – En vanskelig sak

Mannens forsvarer bekrefter til NRK at de ikke ønsker å anke dommen til Høyesterett, og at hans klient er glad for å bli ferdig med saken.

– Det har vært en forferdelig vanskelig sak for ham. Særlig utfallet av ulykken, sier forsvarer Jan Kildahl.

Påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten fordi de mente straffen på 120 dager var for lav. Resultatet av ulykken var en død mann og en lam kvinne.

Statsadvokat Salte bekrefter til NRK at heller ikke de kommer til å anke dommen til Høyesterett.

Isabella tilbringer mange timer hver dag i stallen med hestene sine. De har vært viktige for å komme seg videre etter ulykken. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Dommen er god og grundig. Lagmannsretten har på en god måte oppsummert de tekniske bevisene for mobilbruk, sier hun.

Noen måneder før ulykken hadde ekteparet satset på trav, og kjøpt hester. Isabel prøver nå å videreføre drømmen de hadde sammen.

– Stian var ikke bare kjæresten min og den jeg giftet meg med. Han var bestevennen min.