Det bekrefter partiets førstekandidat til Oslo bystyre, Sirin Stav, etter et representantskapsmøte i Oslo MDG torsdag kveld.

– Det er støtte til at vi innleder samtaler med Venstre og Høyre hvor vi undersøker mulighetene for et samarbeid. Det mener jeg vi skylder velgerne for å holde Frp unna makt i Oslo, sier Stav.

– Så er det opp til Høyre og Venstre om de vil ha en grønn politikk for byen, sier Stav.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg står derimot fast på at det er uaktuelt med et samarbeid med MDG.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Foto: Ahmad Dean / NRK

– Vi lovte at et borgerlig flertall skulle gi et borgerlig byråd. Vi ønsker derfor å snakke med de tre partiene (Venstre, KrF og Frp) om dannelsen av et nytt byråd, skriver Solberg i en SMS til NRK.

Han sier derfor at han takker nei til tilbudet fra MDG om samtaler.

Står på blågrønt byråd

På et styremøte torsdag kveld fastholdt Oslo Venstre at de ønsker et blågrønt flertallsbyråd i Oslo der Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er med.

Oslo-valget ga borgerlig flertall i bystyret med Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og KrF.

Likevel fastholder Venstre at de ønsker seg et blågrønt byråd. De har ønsket å lokke MDG over på sin side og holde Fremskrittspartiet unna makt.

– Jeg har ikke gitt opp drømmen om et blågrønt byråd i Oslo, sier Venstres Hallstein Bjercke.

Venstres Hallstein Bjercke ønsker å danne et blågrønt byråd med Høyre, Venstre og MDG. Foto: Mette Ballovara

– Løftebrudd

Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde kaller det et løftebrudd om Høyre går i samtaler med MDG.

– Dersom Høyre går inn i forhandlinger med MDG, er det å regne som et løftebrudd. Oslo Høyre har tidligere sagt at MDG er et parti de ikke kan samarbeide med, sier Tybring Gjedde.