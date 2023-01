Eirik Rian Frengstad (18) er en av flere som forsøkte seg på oppkjøring i forrige uke, i drivende snøvær og på meget glatte veier.

På forhånd hadde han sett mediene melde om nettopp dét, skikkelig vintervær – og med oppfordring om å la bilen stå.

Men å avlyse oppkjøringen var aldri aktuelt.

– Jeg har ikke kjørt så mye i snø og regn før oppkjøringen, sier Fengstad.

Eirik Frengstad klar for oppkjøring ved Støyten Trafikkskolesenter på Hønefoss. Foto: Privat

Det finnes ikke dårlig vær (bare nesten)

Biler i grøfta, veltede busser og bergingsbiler som reddes av andre bergingsbiler.

Det har vært krevende å være sjåfør de siste ukene. Snøfall. Vind. Plutselige plussgrader og gater som tror de er elver.

Så er det på'n igjen med lavtrykk, minusgrader og påfølgende skøytebane på veistrekningene.

Vanskelige forhold også i Heddal. Det fikk denne sjåføren erfare tirsdag formiddag. Flere biler kjørte ut ved Heddal. Slaps og snøvær på E39 i Søgne. E18 i Vestfold tirsdag formiddag. Når vei blir vann.

Trafikklærer Jarle Hoddevik ved Støyten Trafikkskolesenter på Hønefoss forteller at de ikke tar pauser fra kjøretimene, selv om været er utfordrende.

– Så lenge Statens vegvesen holder åpent, så leverer vi kundene våre til førerprøve. Vi hadde tre i går og én i dag. Alle fire bestod, konstaterer en fornøyd Hoddevik.

Trafikklærer Jarle Hoddevik ser ingen problemer med å sende 18-åringer ut på veien når forholdene er krevende: – Vi prøver å snu dette til noe positivt. Foto: PRIVAT

Når politiet ber folk la bilen stå, er det da forsvarlig å sende urutinerte 18-åringer ut på veien?

– Skadefrekvensen på førerprøver er forsvinnende lav gjennom hele året. Vi har ikke noe problem med å sende våre 18-åringer opp til førerprøve selv om været er dårlig, svarer trafikklæreren.

Avgjørelsen om det er forsvarlig å gjennomføre en kjøretime eller oppkjøring når været er mannevondt, ligger imidlertid ikke hos den enkelte kjøreskole.

– Det er en sak mellom kandidaten og Statens vegvesen, sier Hoddevik.

Det blir jo gøy når dette fryser på igjen ... Foto: Adyan Khokhar / NRK

Kjøre eller ikke kjøre i ekstremvær?

Axel Resch Johnsen er kontorsjef hos Statens vegvesen, blant annet på Hønefoss trafikkstasjon hvor han er sjef for sensorene.

Han er på linje med trafikklærer Hoddevik.

Axel Resch Jensen hos Staten vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Meningen er at kandidatene skal ha både grundig opplæring og mengdetrening, gjerne over en to års periode. Da mener vi at de skal ha de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å kjøre selvstendig, også ved krevende kjøreforhold.

Han sier det skal «en del til» for at de avlyser eller flytter en time på grunn av været.

– Det blir en løpende vurdering de dagene det er ekstremvær. Hvis det for eksempel går ut over sikkerheten til sensor eller kandidat, avlyses eller flyttes timen.

En annen årsak kan være om de ikke får en valid time.

– Det betyr at vi må få målt det vi trenger. Det er en eksamensprøve. Hvis været eller noe annet ikke tillater det, utsettes timen.

Kjøreopplæring i verdensklasse

I gamle dager kastet man barna på sjøen og mente de lærte å svømme på den måten.

Sammenligningen med de unge sjåførene er ikke helt plausibel, selv om man kanskje skulle tro at også de bare «kastes ut i det».

Iallfall når oppkjøringstidspunktet faller på en skikkelig uværsdag.

– Er de på førerprøvenivå, så er de på førerprøvenivå, mener Hoddevik.

Johnsen legger til: – Opplæringen legger til grunn at kandidaten skal ha opplevd en sesong eller to med vinterføre, og andre krevende forhold.

– Hvor god er kjøreopplæringen i Norge?

– Den er god. Både statistikken og kvaliteten på kandidatene tilsier at vi ligger i verdenstoppen, svarer Johnsen.

Likevel. Hvis kandidaten ikke våger seg ut på glattisen, hva da med gebyret?

– Om Statens vegvesen utsetter førerprøven, så følger gebyret med. Det får man med til neste førerprøve, beroliger Johnsen.

Stolt og fersk sjåfør

Tilbake til vår oppkjøringskandidat, Eirik Frengstad.

Bestod han?

– Ja! Jeg kjørte bra og det gikk strålende. Deilig! Jeg har kjørt ganske mye før, ikke i sånt vær, men jeg er ganske trygg på å kjøre, forteller han stolt og legger til at han hadde noen sommerfugler flaksende i magen.

– Så klart gruet jeg meg litt grunnet dårlig føre, men det gikk utrolig bra. Tok det med ro, avslutter Frengstad.