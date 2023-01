Bare de tre siste ukene i desember fikk forsikringsselskapet Fremtind meldt inn i overkant av 5000 bilskader, som igjen utløste en erstatningssum på 140 millioner kroner.

Året før var det 3400 innmeldte bilskader i samme periode.

– Det er altfor mye, sier Therese Hofstad-Nielsen bestemt.

Hun er skadeforebygger i Fremtind, som totalt kunne notere seg 73.000 skader på bil fra sine kunder i løpet av fjoråret.

Forsikringsselskapene opplever mange ulykker på veien i vinter. Her fra et uhell på E18 ved Porsgrunn nylig. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

En liten gladnyhet i en ellers trist statistikk, er at fredag den 13. faktisk har blitt en dag mange ser ut til å ta det rolig.

I snitt er det 5–10 prosent færre skader sammenlignet med «vanlige» fredager.

– Det kan tyde på at vi tar det litt roligere nettopp denne dagen, sier hun.

Får mindre øvelse i vinterkjøring

Hofstad-Nielsen tror kortere vintre, særlig på Østlandet, kan være en viktig årsak til at antallet ulykker øker.

– Det kan nok kanskje ha en sammenheng med at vi får mindre øvelse i å kjøre på vinterføre. Samtidig er det mye underkjølt regn og lite forutsigbart føre, mener hun.

Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind forsikring. Foto: Fremtind forsikring

De vanligste årsakene til ulykker er påkjørsler bakfra.

– Det er mange småskader. Vi kjører på hverandre bakfra, rygger på ting, også blir det nok ofte litt for trangt i parkeringshuset, sier Hofstad-Nielsen.

Også hos forsikringsselskapet IF er det travelt om dagen.

– Hos oss har vi hatt en økning på rundt 20 prosent. Veldig mange av skadene dreier seg om veihjelp, forteller Sigmund Clementz. Han er selskapets kommunikasjonssjef.

Travle dager

Hos E18 Skadesenter ved Sem i Vestfold merker de utviklingen godt.

– Det renner inn med folk som har vært uheldige, bekrefter daglig leder Bjørn Thomas Karlsen.

Bjørn Thomas Karlsen, daglig leder ved E18 bilskade. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Bilene kommer inn med alt fra små riper til store ødeleggelser av karosseri. Mange av kjøretøyene er ikke kjørbare i det hele tatt, og kommer levert med bergingsbil.

– Noen har bare vært borti en brøytekant, mens andre igjen har sklidd av veien. Da er det jo gjerne en del mer å ta fatt på, sier han.

Verkstedet er allerede fullbooket frem til sommeren.

– Det blir travelt, fastslår Karlsen.

– Ikke alle som er skikket

Oddmund Roberg fra Tønsberg er en av mange som har tatt sjansen på å kjøre bil på fredag den 13.

Oddmund Roberg, bilist. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Han er lite opptatt av at det er den berømte ulykkesdagen, men at flere bulker bilen er ikke den tidligere lastebilsjåføren spesielt overrasket over.

– Det er nok mange som ikke er helt skikket, mener han.

– Selv om det ikke ser så glatt ut, så kan det komme glatte flekker.

Selv har han kjørt mer eller mindre skadefritt i løpet av sine 60 år på veien, men opplever at mye er forandret.

– Jeg var nok litt heldig som ikke hadde mobiltelefon da jeg kjørte lastebil. Da var jeg bare meg selv hele tiden, uten oppringninger og mas.