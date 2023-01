– Et nytt lavtrykk er på vei, og det blir det samme som sist. Forskjellen er at ganske mye av Agder blir dekket inn av det oransje varselet som starter i kveld, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

ORANSJE: Det er ventet godt påfyll av snø på Øst- og Sørlandet til fredag kveld. Snø kommer det også på Vestlandet. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Til fredag kveld kan det lave ned ytterligere 40 centimeter med snø. Lokalt kan det komme mer.

– Sørlige deler av Telemark og Vestfold er også med i varselet, men her kommer nok snøen noe senere, legg Mjelstad til.

Det er ventet mest nedbør første del av fredagen. Lokale variasjoner i temperaturen kan gjøre at nedbøren kommer som regn eller sludd.

Dårlig føre i flere dager

Det siste halvannet døgnet har det kommet mye snø på Østlandet. Det har gitt har ført til glatte veier og en rekke større og mindre trafikkuhell.

Nå blir det altså mye mer snø og vanskelig kjøreforhold fredag.

– Vi tar høyde for at dette kan treffe på E18 og Sørlandsbanen. Her ser vi for oss at det kan bli skikkelig utfordrende, sier Mjelstad.

Rett sør for Lygna i Gran kommune i Innlandet har to vogntog kjørt i grøfta torsdag. Foto: Otto Fjøsne

Mye vind blir det også. Det kan bli stengt på fjelloverganger i Sør-Norge. Det er gult varsel om 15–25 centimeter snø i større deler av landsdelen.

Det er også gult varsel om kraftige vindkast i midtre og indre deler av Vestlandet. Det samme gjelder også for deler av Nordland. Utsatte kyst- og fjordstrøk i Nordland og Trøndelag kan det i tillegg bli moderat ising på skip.

På Sør- og Østlandet kan mildvær by på nye problemer i helgen.

– Vi ser for oss ganske mye mildvær i hele Sør-Norge, og det kan holde frem over helgen. Da er det overgang til plussgrader og regn, og det gir en litt annen type utfordring. Det blir nok glatt en del steder.

Trond Blesvik valgte å gå på ski til jobb torsdag morgen. Store snømengder gjør trafikken i Oslo utfordrende, men her i Østensjøveien var det mindre trafikk enn vanlig. Foto: Jon Eeg / NTB

Vogntog med dårlige dekk

Det er særlig vogntog som har hatt problemer både onsdag og torsdag.

Torsdag ettermiddag var E16 i Innlandet stengt en periode ved Lomen kyrkje etter at tre vogntog kolliderte. Det var ikke meldt om personskade, og veien ble ryddet.

Onsdag avdekket vegvesenet at et vogntog fra Østerrike hadde 11 slitte dekk, med ulovlig lav mønsterdybde.

Vogntoget var en av transportene som lagde kaos på E6 i Follo ved Nøstvettunnelen onsdag ettermiddag, og det ble også stående fast i den slake oppoverbakken til kontrollplassen på Taraldrud.

Den tyske føreren fikk en bot på 11.000 kroner og kjøreforbud. Statens vegvesen satte på hjullås.

Vogntog fra Østerrike med tysk fører hadde så dårlige dekk at det slet med å komme seg inne på Taraldrud kontrollstasjon på onsdag. Foto: Statens Vegvesen

Ruter innstilte reisegaranti

Torsdag innstilte Ruter reisegarantien sin i Oslo-området. Reisegarantien går ut på at folk kan få dekket utgifter på inntil 750 kroner hvis det er mer enn 20 minutter forsinkelse på buss, trikk eller T-bane.

Grunnen til at reisegarantien ikke gjelder nå er at været fører til både innstillinger og store forsinkelser, særlig på busslinjer. Hele listen over avvik hos Ruter kan du sjekke her.

– Dette er et unntak i en force majeure-situasjon der det er hendelser som er utenfor vår kontroll, som mye snø, og når det er forhold de reisende bør vite om, forteller pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til Dagbladet.

Han ber folk unngå å reise om de ikke må, og om å beregne god tid. Velg T-bane eller tog foran buss om du har mulighet, er hans beskjed.

I Oslo har mange også valgt å ta beina fatt, med eller uten ski.

Mange har holdt seg på hjemmekontor

Til tross for mye snø har kontinuerlig måking og færre biler på veiene ført til at trafikken stort sett har gått greit torsdag, opplyser Vegtrafikksentralen Øst til NRK.

Ifølge trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ser det ut som folk har fulgt politiets oppfordring om å velge hjemmekontor hvis de kan.

Fjelloverganger åpnet

Etter at flere fjelloverganger har vært stengt på grunn av snøværet var forholdene blitt betydelig bedre torsdag formiddag.

Alle fjelloverganger mellom øst og vest er åpne for normal trafikk. Hardangervidda åpnet etter kolonnekjøring. Eneste strekning som er stengt på grunn av uvær er Fv. 450 Hunnedalsvegen.

Leiro bom på Hardangervidda er åpen. Foto: STATENS VEGVESEN

T-banen skal gå som normalt

I Oslo har Sporveien ryddet T-banenettet for snø gjennom hele natta.

– Vi har hatt rundt 20 mann som har vært ute på jobb. Alle linjene skal være klare til drift fra morgenkvisten, opplyser Håkon Uggerud i Sporveien til NTB.

Størst utfordringer har mannskapene fått på Holmenkollbanen. Her har maskinene ryddet snø siden klokken 15 på onsdag.

– Vi kommer til å ha to maskiner som går der kontinuerlig gjennom hele dagen. Trafikken skal gå som normalt, også der.

Brøyting av T-banen natt til torsdag Du trenger javascript for å se video. Brøyting av T-banen natt til torsdag

Ingen store problemer ved Oslo Lufthavn

Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam, sier at flytrafikken ser ut til å gå uten særlige problemer, men at reisende kan forvente seg forsinkelser på 10–15 minutter.

– Det blir mye avising og fjerning av snø og is fra fly, men det er standard vinteroperasjon, forklarer han.

Noe forsinkelser i togtrafikken

Det meldes også om noe forsinkelser i togtrafikken. På grunn av værforholdene kjører togene kjører med lavere fart på deler av Hovedbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, sier folk må være forberedt på en del forsinkelser på 15–20 minutter.

– Kombinasjonen mye snø og vind er vanskelig for sporvekslene våre, så vi har en del forsinkelser på grunn av det. Det føyker igjen og varmen på sporvekslene klarer ikke ta det unna.