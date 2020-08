Mener narko-dosen han ga til jente (15) ikke var dødelig

– Det er mye han ikke husker, for han har vært ruset. Derfor er det vanskelig å redegjøre for sine bevegelser, sier Vigdis Brandstorp, som forsvarer 26-åringen.

I dag ble mannen varetektsfengslet i to nye uker. I tillegg til at politiet mener mannen kan ha hensatt den 15 år gamle jenta i hjelpeløs tilstand før hun døde, er han nå også siktet for brudd på åndsverkloven da han publiserte et bilde av henne på Snapchat.

Han er også siktet for å ha skaffet narkotika og for å ha gitt dette til 15-åringen.

I politiavhør har han erkjent å ha kjøpt og gitt jenta et narkotisk stoff. Det betyr ikke at han erkjenner straffskyld for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand.

Mener jenta fant piller

Ifølge forsvareren mener nemlig 26-åringen at dosen han ga jenta ikke var dødelig. I stedet har han forklart at 15-åringen selv har tatt et betydelig antall beroligende piller hun skal ha funnet hos ham uten at han var klar over det.

Obduksjonsrapporten har foreløpig slått fast at hun døde av inntak av rusmidler, men ikke hvilke stoffer det gjelder.

Nettopp at mannen selv mener han ikke har gitt henne noen dødelig dose, står sentralt for hans forsvarer når det gjelder hvilket straffansvar han har.

Onsdag var 26-åringen som advokat Vigdis Brandstorp (bildet) forsvarer i et langt politiavhør. Foto: Lotte Olsen/NRK

– Det som har kommet frem den siste tiden i forbindelse med obduksjonsrapporten, støtter min klients forklaring. Det er forståelig at politiet trenger mer tid til å etterforske, og derfor er det forventet at han ble varetektsfengslet i to nye uker, sier Brandstorp.

Et døgn står sentralt

I politiets etterforskning er det et tidsrom på drøyt 26 timer som står sentralt.

I avhør med politiet har han forklart seg om jentas tilstand i tidsrommet mellom klokken 11 den 19. august og frem til ambulansepersonell fant henne død på hotellrommet klokken 13.30 dagen etter.

Dette har stått sentralt i politiavhøret 26-åringen har vært i denne uka.

– Det er store hull i hva han husker fra denne perioden. Han er preget, og tenker på konsekvensene dette har fått, sier Brandstorp.

Oppretter tilsynssak

Torsdag skrev VG at Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot en kommune på Østlandet.

Jenta har i tre år vært under barnevernets omsorg. Nå skal fylkesmannen vurdere om hun har fått den oppfølgingen hun skulle hatt.

– Vi kommer til å opprette en tilsynssak her. Det er naturlig i en sak med et så tragisk utfall. Vi skal føre den opp på listen, fordele den til en saksbehandler og innhente alle dokumenter i saken, sa direktør Bente Rygg i Sosial- og Barneavdelingen hos Fylkesmannen til avisa.