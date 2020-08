15-åring funnet på hotell – dødsfallet skyldes trolig rus

En mann i midten av 20-årene sitter fengslet etter at jenta ble funnet død på hans hotellrom i Sarpsborg forrige uke.

Politiet bekrefter at dødsfallet relateres til inntak av rus- eller legemidler.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser først og fremst at jenta ikke har vært utsatt for vold. Den styrker samtidig politiets hovedhypotese om at døden skyldtes inntak av rusmidler eller legemidler, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg-politiet til NRK.

Politiet vurderer nå om mannen skal løslates, eller om de vil be om at varetektsfengslingen skal forlenges. Mannen er siktet for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand.

– Vi vurderer fortløpende om siktelsen skal endres, men per nå er ikke det aktuelt, sier Andersen.

Snapchat-bilde står sentralt

Den siktede 26-åringen var onsdag i nye avhør med politiet, men Andersen forteller at politiet jobber med å oppsummere avhøret, og han ønsker derfor ikke å kommentere hva mannen har forklart.

Han erkjenner ikke straffskyld. Mannens forsvarer Vigdis Brandstorp har torsdag ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Mandag ble det kjent at et bilde 26-åringen hadde delt på Snapchat står sentralt i etterforskningen.

VG skriver at det lå et bilde av jenta ute på siktedes «story» før hendelsen ble varslet inn til AMK. Ifølge avisen skal jenta ha fremstått som livløs på bildet, men det er ikke kjent om hun var i live da bildet ble tatt.

Politiet opplyser at mannen og den avdøde jenta kjente hverandre. 15-åringen var under oppfølging av barnevernet.