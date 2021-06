Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er først og fremst transportører og pendlere som får problemer. De som er på handletur må regne med å vente, sier justisminister Monica Mæland (H).

Onsdag morgen var hun på plass ved grensestasjonen på Svinesund. Der møtte hun blant annet politifolk som i flere måneder har jobbet intenst for å følge med på stadig skiftende regler.

De siste dagene har trafikken økt etter at regjeringen myknet opp regelverket. Den økte trafikken har avdekket at grensekontrollen er en stor flaskehals.

Mandag og tirsdag har det vært opptil fem timers ventetid inn i landet. Nå har Øst politidistrikt satt krisestab for å finne ut hvordan de kan håndtere køene bedre.

KØ: Etter at regjeringen åpnet for at fullvaksinerte nordmenn slipper karantene etter utenlandstur, har det vært svært lange og saktegående køer på Svinesund. Foto: Petter Larsson/NRK

– 90 prosent på handel

Politimester Ida Melbo Øystese forteller at en av utfordringene er at politiet må bruke mye tid på å hjelpe folk med å fylle ut skjemaene de egentlig skulle fylt ut selv før de reiste.

– Køen som er skapt ved at mange har reist på harryhandel, har gjort at vi får køer som også hindrer folk som er kritisk å få inn. Det ble tydelig i går da over 90 prosent hadde vært på handel, sier politimesteren.

På grensa fikk justisministeren høre at det særlig er det digitale innreiseskjemaet som skaper problemer for dem som reiser over. Dette skal fylles ut inntil 72 timer før innreise.

Hvem får unntak fra innreisekarantene? Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Hvor finner jeg sertifikatet? Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Hva gjør jeg før adkomst til grensen? Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise).



NB: Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Hvordan foregår kontrollen? Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Hva slags informasjon får kontrolløren opp? Nedenfor i appen for scanning vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent, og om du har fått en eller to doser. Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. Må jeg testes ved innreise? Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Testen er gratis. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Noen sliter med teknologien, mens andre synes selve skjemaet er komplisert å finne ut av. En del er ifølge politiet heller ikke klar over regelverket.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Samtidig er logistikken i grensekontrollen en utfordring. All trafikken fra E6 sluses inn til grensestasjonen, som normalt brukes av tollerne.

På stedet der bilene skal kontrolleres, er det plass til inntil tre biler i bredden. Et av disse løpene er imidlertid fysisk sperret.

I lange perioder har all trafikken gjennom kontrollposten gått i kun ett av løpene, mens det de siste dagene tidvis er blitt åpnet to.

Dermed dannes køer når politiet må bruke flere minutter på å hjelpe førstemann i køen med å fylle ut skjemaene. Køen har på det meste strukket seg flere kilometer inn i Sverige.

– Kan ikke bygge om Svinesund

Pågangen i helga var mindre enn forventet. Derimot var det en kraftig økning av handlende mandag og tirsdag. Likevel er det fortsatt svært langt igjen til trafikkmengden som var før pandemien.

I takt med at flere blir vaksinert og dermed kan reise uten å havne i karantene, er det ventet betydelig mer pågang.

Derfor jobber politiet med å se på andre alternativer for i alle fall å prioritere pendlere og varetransporten.

Blant annet vurderes det om mer av trafikken kan gå over den gamle Svinesundsbroen for å avlaste trafikken. En av utfordringene er imidlertid logistikken rundt koronatesting.

– De som jobber her forsøker hele tiden å løse dette innen de rammene som er. Vi kan ikke bygge om Svinesund for denne situasjonen. Men det jobbes for å finne løsninger, lover Mæland.

Regjeringen understreker at de fortsatt fraråder «unødvendige reiser» ut av landet.