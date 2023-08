– På 15 minutter var hele huset omringa av vann. Så vi hadde ikke sjans til å redde noenting, sier Lars Smedsberg.

Han er blant dem som er evakuert i Leirsund, etter at elva Leira, som renner gjennom flere kommuner på Romerike, har flommet over.

Her står vannet til midt oppe på husdøra til Lars Smedsberg. Foto: Privat

Smedsberg måtte hentes ut av brannvesenet. De fikk fem minutter på seg.

– Jeg gikk ned i kjelleren for å hente det viktigste. Da hadde jeg vann opp til kneet, sier han.

Siden har det regna mer. Nå aner ikke beboerne i området hva de vil finne når de kommer hjem.

Evakuert med båt og bil

– Det har vært veldig mye vann, sier Liv Stidahl.

Pensjonisten møter NRK foran huset sitt. Mellom henne og huset er det nå metervis med vann.

Pensjonisten Liv Stidahl står her foran huset sitt (i bakgrunnen). Hun har blitt evakuert på grunn av ekstremværet. Foto: Fouad Acharki / NRK

Stidahl sier de ikke forsto først hvor dramatisk flommen var.

– Ikke til å begynne med. Vi har jo opplevd dette mange ganger før og det har gått bra.

Men raskt forsto det at dette var noe annet. Sønnen måtte ha både to pumper og flere kamerater til hjelp for å prøve å holde vannstanden i kjelleren nede.

I Frogner, litt lengre opp langs elva, har folk blitt henta ut med båt tirsdag formiddag.

Brannvesenet henta ut innbyggere med båt ved Frogner i Lillestrøm kommune. Foto: Emrah Senel / NRK

Minst 70 evakuerte personer er plassert på Olavsgaard hotell. Andre evakuerte har fått hjelp av familie eller venner.

For eksempel Hilde Finnbråten, som bor hos datteren sin midlertidig.

– Det er litt triveligere enn å dra på hotell. Vi hadde også en katt å ta med oss, forteller hun.

Hilde og familien kom seg ut av huset før flommen ble for ille. Foto: Privat

Hun beskriver en kaotisk situasjon da vannet begynte å stige kraftig. Vannet kom inn i kjelleren, og kom også opp gjennom sluket.

– Det ble hektisk med å prøve å redde det viktigste. Så ble vi varsla på telefon om evakuering, sier hun.

Familien fikk beskjed om å evakuere med bil, mens det fortsatt var mulig.

– Vi vet ikke hvordan det går med huset nå. Vi får bare håpe på det beste, sier hun.

I dette området er folk langs elva Leira evakuert eller isolert.

1000 personer isolert

I tillegg til at flere Leirsund-beboere er evakuert, er også mange veier stengt.

Tettstedet Asak er nå helt avskåret fra omverdenen. Ca. 1000 beboere er isolert.

– Det er etablert en vei gjennom skogen, så folk kan komme seg inn til fots, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik.

Han skal tirsdag ettermiddag til Asak for å kartlegge behovet.

– Vi får hjelpe til så folk får mat og det de trenger, sier han.

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik er tirsdag på folkemøter med og besøker både isolerte beboere og evakuerte. Foto: Bård Nafstad / NRK

Asak har nemlig ikke butikk. Mat må derfor fraktes inn utenfra. Når veien er stengt, kommer heller ikke brannvesenet til med bil.

Men de har tilgang til helsehjelp hvis det trengs, sier ordføreren.

– Ikke siden 1988

Vik sier de var forberedt på at Leira ville flomme over. Men flommen er kraftig:

– Det som er nytt nå er jo volum og mengden. Og at vi bare er halvveis inn i «Hans», så det er jo ekstremt mye vann som kommer, sier han.

– Jeg har bodd her i 12 år. Og meg bekjent har huset stått her i 40 år og det har aldri vært vann inn. Så det var helt, helt eksepsjonelt, sier Smedsberg.

81 år gamle Liv Stidahl har opplevd flom før. Men hun må langt tilbake for å huske noe lignende.

– Men når det går så høyt, det har vi ikke hatt siden 88.

Kommunen legger blant annet ut sandsekker rundt hus for å minimere skade.

Leirsund bru er stengt, og bygda Asak er isolert. Mange som bor i området rundt elva er evakuert. Foto: Jakob Hægeland Blom / NRK

Politiet har sperra av det oversvømte området, for å sørge for at folk ikke beveger seg inn dit, opplyser Vik.

I tillegg er det satt inn vakthold for å forhindre at noen bryter seg inn i husene som står tomme.