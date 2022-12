Jenny (21) ville først ikke si at hun var ensom

Du ligger i sengen, og sveiper gjennom bildene som er lagt ut fra helgen.

Store gutte- og jentegjenger smiler til kamera, skåler i champagne med glitterkjoler og dress.

Du venter fortsatt på invitasjonen som ikke kommer.

– Det er en følelse mange kan kjenne seg igjen i nå, tror jeg, sier 21 år gamle Jenny Gehrken.

Å føle seg tom

21-åringen lå i sengen på rommet sitt i kollektivet på Frogner. En av romkameratene hennes var på julebord med venninner. En annen hadde kjæresten på besøk.

Hun kunne høre latter og skravling gjennom veggen. I stua lå det pakker og åpnede kalenderluker, gaver fra romkameratenes familie og venner.

Jenny følte seg helt tom. Så innså hun at hun rett og slett følte på ensomhet.

Jenny kan til tider kjenne på ensomhet, selv om hun bor med venninner i kollektiv. Foto: Live Wold / NRK Jenny kan til tider kjenne på ensomhet, selv om hun bor med venninner i kollektiv. Foto: Live Wold / NRK

Til daglig deler hun mye fra livet sitt i sosiale medier og gjennom podkasten sin.

Derfor tok hun opp mobilen, og la ut en ærlig video på Tiktok om at hun følte seg ensom. Da rant tilbakemeldingene inn.

– Mange skrev at de kjente seg igjen. Jeg fikk mange meldinger, også fra gutter, som takket meg for at jeg sa det var greit å kjenne på, sier hun.

Unge er mest ensomme

Jenny er ikke alene om å ha kjent på disse følelsene den siste tiden.

Opinion har gjennomført en spørreundersøkelse for Røde Kors, der 1034 mennesker fra hele landet har blitt spurt.

De helt ferske tallene viser at hver fjerde nordmann føler seg ensom for tiden.

Og det er de yngste som kjenner på det mest.

Nesten halvparten av de spurte under 25 år svarte at de har følt seg ensomme.

Mange av de har til felles at de bor i Oslo. De som bor alene er klart mer ensomme enn de som bor sammen med andre.

Jenny og romkameraten fikser seg på badet. Romkameraten skal på julebord. Foto: Live Wold Jenny og romkameraten fikser seg på badet. Romkameraten skal på julebord. Foto: Live Wold

Jenny er ikke overrasket over disse tallene.

– Jeg synes det er så trist. Jeg føler heller ikke det blir tatt så seriøst, sier hun.

Korona og sosiale medier har mye av skylden for det, tror Jenny.

– Mange ble mer ensomme under pandemien. I tillegg har vi eksponeringen fra sosiale medier som bare minner deg på at du er alene i dag, mens andre ser ut som de har det dritgøy, sier hun.

Hun legger til:

– Men det du ser er ikke ekte.

Høye tall

– Det at så mange unge kjenner på ensomhet nå, og har gjort det over tid, bekymrer oss.

Det sier Solveig Ugland, leder i Røde Kors Ungdom.

– Utenforskap kan bidra til ensomhet, men også følelsen av å ikke ha noen å betro seg til kan føles like ensomt, sier hun.

Hun forklarer at mange vil kjenne på ensomhet av og til, og at det nødvendigvis ikke trenger å være så farlig. Men hvis det vedvarer er det bekymringsfullt.

– Jeg tror mye forebygging kan skje ved at vi snakker åpent om det, sier hun.

Årets mørkeste dag

21. desember er årets mørkeste dag. I den forbindelse holdt Røde Kors en markering i Oslo, der statsminister Jonas Gahr Støre deltok.

– Bak tallene er det mennesker. Jula er kanskje en ekstra sårbar tid fordi det er en høytid som handler om fellesskap, sier han.

Støre mener dette er en påminnelse om at alle kan gjøre en forskjell.

Julelys i snøen

Jenny tar på seg sko og kåpe, og går ut i vintermørket.

Hun vet hun har familie og venner å prate med. Derfor var Jenny først redd for at hun ikke var i en posisjon til å snakke om ensomhet.

– Så tenkte jeg, jeg må spørre meg selv om hvorfor den følelsen kommer. Da kan jeg faktisk gjøre noe med det, sier hun.

Jenny mener det er helt greit å kjenne på ensomhet. Spørsmålet en bør stille seg er hvorfor følelsen kommer. Foto: Live Wold / NRK Jenny mener det er helt greit å kjenne på ensomhet. Spørsmålet en bør stille seg er hvorfor følelsen kommer. Foto: Live Wold / NRK

Hun tror ensomhet fortsatt er tabu å snakke om. Derfor ville hun være åpen om det.

Så andre kan gjøre endringer i sitt liv hvis de kjenner på det samme.

Julelysene blinker bak henne. Selv har Jenny bestemt seg for å legge bort mobilen i jula.

– Prøv heller å vær til stede med de du er sammen med. Smil til noen du ikke kjenner. Vit at du ikke er alene.