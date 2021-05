Mange lurer på om naboen sniker i vaksinekøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange kommuner er godt i gang med å vaksinere de gruppene av befolkningen som er i risikogrupper. Blant dem er yngre personer.

Flere kommuner NRK har snakket med, bekrefter at de stadig får spørsmål fra utålmodige innbyggere som lurer på hvorfor en nabo eller bekjent får koronavaksinen nå.

I Lier kommune er Hegghallen gjort om til vaksinesenter. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Daglig får vi slike telefoner, sier vaksinekoordinator i Lier kommune, Heidi Kristin Ringstad til NRK.

Spør ordføreren

Dette skjer også i blant annet Oslo, Bergen, Tromsø, Kristiansand og Ringerike.



– Koronatelefonen i Oslo mottar slike henvendelser daglig på vaksinasjonslinjen. Innringer referer ofte til at naboen som er yngre har fått vaksine før en selv, sier assisterende leder på koronatelefonen, Cecilie Birkeland.

Birkeland sier de aldri kommenterer enkeltsaker. De viser da til at det kan være andre årsaker som gjør at naboen har kommet foran i køen.

Ordføreren i Stranda kommune på Sunnmøre, Jan Ove Tryggestad, har opplevd å bli konfrontert på gata om hvorfor navngitte personer har fått vaksine.

Jan Ove Tryggestad er ordfører i Stranda kommune. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Plutselig oppdager noen at naboen, som er betydelig yngre enn gruppa som skal vaksineres, nå har fått prioritet. Da har folk stilt spørsmål to-tre ganger, sier Tryggestad.

Bekymring, trøtthet og nysgjerrighet

Det er fastlegene som melder inn sine risikopasienter, og det er ut fra dette kommunen prioriterer hvem som skal kalles inn til vaksinering.

Alle som lurer på hvorfor andre har fått vaksine før dem selv, får det samme svaret: det kan være at naboen din eller den du kjenner har en underliggende sykdom du ikke vet om.

Samtidig har det faktisk skjedd feil i vaksinekøen.

Kommuneoverlege i Lier, Ingrid Bjerring, påpeker at det ikke er alle tilstander man er åpne med andre om.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring i Lier. Foto: Maria Kommandantvold / NRK Buskerud

– Det kan også være tilstander som pasienter har som de ikke opplever seg syke av å ha, fordi det er en grunnleggende tilstand som gir økt risiko, men som ikke gjør at du føler deg syk fra dag til dag, sier hun.

Leder for vaksinekontoret i Ringerike, Kristin Andresen, skjønner at folk lurer.

– Folk er utålmodige nå, etter å ha vært tålmodige lenge. Det handler nok om bekymring, om trøtthet over alle reglene, man ønsker mer frihet. Jeg tenker det handler om sånne ting. Og kanskje litt nysgjerrighet, sier hun.

Må forsvare at de er syke

Nyresyke er blant dem som får vaksine nå. En liten gruppe av disse er unge medfødt sykdom.

Angelica Bråten er styreleder i barne- og ungdomsgruppa til Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Angelica Bråten synes det er leit å høre at yngre blir mistenkeliggjort for å snike i vaksinekøen. Hun er styreleder i barne- og ungdomsgruppa til Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

– Det gjør det ekstra vanskelig for oss unge. Vi må forsvare at vi er syke. De fleste unge vil jo ikke reklamere for at de er syke og har en utfordring, sier Bråten.