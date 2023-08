131 av 356 kommuner i Norge tilbyr gratis vaksine mot meningokokkbakterier til ungdommer, ifølge Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) sin oversikt. Det betyr at tusenvis av barn og unge i Norge må selv betale for vaksinen.

LHL mener tilbudet må utvides til å gjelde alle barn og unge, over hele landet.

– Vi har tilgang til vaksiner mot hjernehinnebetennelse, og vet at ungdommer er særlig utsatt. Da må vi sørge for at alle beskyttes uavhengig av hvor de bor, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

Generalsekretær i LHL, Frode Jahren er glad for at FHI også anbefaler vaksine mot hjernehinnebetennelse i barnevaksinasjonsprogrammet. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon som kan føre til alvorlig sykdom på kort tid. Meningokokkbakterier er den vanligste årsaken til hjernehinnebetennelse hos barn og unge.

– Mange gode grunner

Ønsket fra LHL kommer bare noen dager etter at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte det samme.

– Vi vet at ungdomsgruppen har høyere risiko, at vaksinen er effektiv med få bivirkninger, sa overlege Sara Viksmoen Watle i FHI til VG.

Hun mener dagens ordning skaper sosiale ulikheter. Grunnen er at ikke alle har råd til å betale for vaksinen når den ikke er gratis.

– Vi er veldig glad for at også FHI anbefaler dette. Nå er det viktig at helsemyndighetene har en rask behandling på dette og få det innført, sier Jahren i LHL.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke si om de vil følge anbefalingene, eller hvor fort det eventuelt kan komme en avgjørelse.

– Saken er nå til behandling i departementet, skriver han i en e-post.

Vaksine mot type B også gratis

Det finnes flere varianter av meningokokkbakterier og flere ulike vaksiner. I Norge er det fire ulike vaksiner som er godkjent.

To av dem er såkalte ACWY-vaksiner. De virker mot de vanligste gruppene meningokokker i Norge. Det er denne typen flere kommuner tilbyr gratis til unge.

De to siste er vaksiner mot meningokokk type B.

En ung mann døde i forrige uke etter å ha hatt smittsom hjernehinnebetennelse. Han hadde meningokokk type B. Foto: Fouad Acharki / NRK

5. august døde en ung mann av smittsom hjernehinnebetennelse etter å ha blitt smittet med type B.

Han hadde vært på russetur til Hellas. Rundt 500 ungdommer fra Oslo-området deltok på turen.

Mannen var vaksinert med ACWY-vaksinen, men ikke mot meningokokk type B. I Sør-Europa er type B den vanligste varianten av meningokokk.

I ettertid har flere kritisert manglende informasjon om ulike typer bakterier og vaksiner.

LHL mener at også type B-vaksinen skal være gratis for de som ønsker den.

– Selv om type B er sjelden i Norge, vet vi at det sirkulerer i noen aldersgrupper. Unge som drar til Sør-Europa, som russen, er særlig utsatte for denne typen. Derfor bør også dette være en gratis vaksine, for de som ønsker det, sier Jahren.