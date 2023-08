18-åring død av hjernehinnebetennelse etter russetur til Ios

Den 18 år gamle mannen ble lagt inn på Rikshospitalet for to dager siden.

– Vi har hatt en attenåring innlagt med en alvorlig og sjelden hjernehinnebetennelse. Han døde i dag, forteller Ingvild Nordøy, seksjonleder ved Rikshospitalet.

Sykehuset hadde en pressekonferanse klokken 15.

– Dette er en utrolig rask forløpende sykdom og det går et døgn før vi skjønner at dette ikke kommer til å gå. Han dør to dager etter at han kom til oss, sier Nordøy.

Ingvild Nordøy er seksjonleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Rikshospitalet. Foto: NTB

Hun sier det er viktig å være klar over symptomene.

Symptomene på hjernehinnebetennelse kan være blant annet feber, stiv nakke, hodepine, oppkast og diaré.

– Har man disse, enten vært på reiser eller vært i miljøet, må de ta kontakt med legen. Nærkontakter blir tatt hånd om, sier Nordøy.

Vet ikke om andre smittede

– Det er ikke tilfeldig at vi anbefaler russ å vaksinere seg, sier Nordøy.

– Vi vet ikke om flere er smittet, sier hun.

Overlegen sier at mannen har vært på reise med flere ungdommer i Europa.

– Han kom hjem en uke før han ble syk.

– Vi tror det er behov for litt mer informasjon om tilstanden, for det er mye uro i miljøet nå.

Anbefaler vaksine

– Det aller viktigste er at dette er en tilstand som kan unngås ved vaksinering, sier Nordøy.

Hun sier det er sjelden at folk blir syke, men at det kan skje.

– Særlig når man har sånne settinger som russeturer, russefester, militærleirer – der hvor det er mange folk sammen. Så dette er noe som kan ramme unge voksne, type 16 til 19 år.

Mannen skal ha vært smittet av meningokokk type B.

– I Norge er denne typen som han har fått, svært sjelden i denne aldersgruppen. Vi har ikke sett den i Norge siden 2014.

Nordøy forklarer at denne typen bakterie gir både hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Den er mest utbredt sørover i Europa.

Legevakten i Asker og Bærum har tatt imot flere hundre henvendelser fra bekymrede ungdommer mandag og tirsdag, sier smittevernoverlege i Bærum, Bjørg Dysthe, til Budstikka.

Ber folk følge med

I går la Bærum kommune ut en melding på nettsidene sine.

– En 18-åring bosatt i Bærum har fått påvist alvorlig meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse, skrev kommunen.

18-åringen hadde vært på reise til øya Ios i Hellas. Han kom hjem til Norge 29. juli.

Kommunen skriver at mange ungdommer fra det kommende russekullet var med på samme reise.

Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller, skriver kommunen, og fortsetter: «Likevel anbefales det å være mer oppmerksom på tegn på alvorlig sykdom hos andre som deltok på samme reise og andre i lokalmiljøet, den neste uken.»