Vil revurdere informasjon om vaksine

– Jeg synes det har vært ganske dårlig, fordi vi visste jo ikke at det var en annen type. Det kunne de kanskje ha informert oss om, sier Henrik Skjegstad Østgaard.

I dag fikk han og mange andre unge et stikk i armen i kommunegården i Sandvika i Bærum.

Flere kommuner i Oslo-området tilbyr nå vaksine mot meningokokk type B, etter at en attenåring døde av det.

Bærum kommune startet vaksinering i dag. Det samme gjorde Asker, mens Nordre Follo og Oslo starter over helgen.

To ulike vaksiner

Det var på tirsdag at en ung mann døde av den typen smittsom hjernehinnebetennelse.

Han hadde vært på russetur til Hellas. Rundt 500 ungdommer fra Oslo-området deltok på turen.

Etterpå har mange bekymrede ungdommer og foresatte kontaktet legevaktene i blant annet Bærum og Oslo.

Deltakerne på turen og nærkontakter av den døde 18-åringen får nå tilbud om vaksinering mot meningokokk type B.

Type B er sjelden i Norge, men vanlig i Sør-Europa. Her i landet får mange unge tilbud om vaksine mot meningokokk type A (ACWY-vaksinen).

Smittsom hjernehinnebetennelse Ekspander/minimer faktaboks Meningokokksykdom forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. Dersom ungdom skulle bli syke med feber og får dårlig allmenntilstand bør det være lav terskel for å ta kontakt med fastlege eller legevakt. Informer gjerne helsepersonell om mulig kontakt med en person med meningokokksykdom. De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare. Allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt. Ved lette allmennsymptomer og forkjølelsessymptomer uten feber er det ikke nødvendig å kontakte lege. Ved blodforgiftning kan pasienten få ørsmå prikkformede hudblødninger. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem. Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse. (Kilde: Bærum kommune)

– Visste ikke

Flere ungdommer NRK har snakket med, som deltok på russeturen, sier de ikke visste at det finnes flere typer meningokokker eller at vaksinen de har tatt, bare hjelper mot én variant.



Henrik Skjegstad Østgaard, William Skymoen og Alexander Silver sier de ikke var klar over at det er forskjellige typer vaksiner mot hjernehinnebetennelse. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Jeg skjønte det i hvert fall som at vi fikk alt da vi tok den på skolen, sier William Skymoen.

– Vi trodde jo det var alle, men fikk vi jo vite nå at det finnes en type B, sier Alexander Silver.

– Del av reiseinformasjonen

Kommuneoverlegene i Bærum og Oslo mener at informasjonen har vært tilgjengelig.

– Det er veldig vanskelig å få informasjonen god nok, og den enkelte må jo selv hente opp en del informasjon når det gjelder reise, sier smittevernoverlege i Bærum, Bjørg Dysthe.

Hun sier mange unge kommer til kommunen fordi de skal studere i utlandet eller delta på større arrangementer eller reiser til utlandet. Da blir de anbefalt å ta vaksinen mot type B.

– Men den enkelte må både følge med og betale for den selv.

Bjørg Dysthe er smittevernoverlege i Bærum kommune. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Kommuneoverlegen i Oslo sier også at informasjon om vaksinen og hvilke varianter av sykdommen den dekker, har vært en del av reiseinformasjonen.

– Men vi må jo selvfølgelig revurdere om dette er informasjon vi har gitt bra nok, for det fungerer jo ikke hvis vi gir informasjon og mottaker ikke får den, sier kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

Revurderer informasjonen

I tillegg til Oslo kommune vil også Folkehelseinstituttet (FHI) nå revurdere om informasjonen de gir om meningokokk type B er god nok.

Sara Sofie Viksmoen Watle er overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Marthe Hagelien / NRK

– Vi ser på dette nå og vurderer hvordan vi kan øke oppmerksomheten rundt behov for meningokokk B-vaksine for de som skal på tilsvarende arrangementer som russefeiring i land utenfor Norge, sier overlege Sara Sofie Viksmoen Watle ved avdeling for smittevern og vaksine på FHI.

Hun sier FHI informerer kommunene om de to ulike vaksinetypene, men at de ikke går så langt som å anbefale begge vaksinene.

– Fordi informasjonsskrivet er rettet mot russefeiring og tilsvarende aktiviteter i Norge. Her har vi ikke hatt meningokokk B tilfeller siden 2014. Derfor er det først og fremst ACWY-vaksinen som anbefales, sier Watle.