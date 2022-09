Brennhett bruktbilmarked: Erlend selger bilen dyrere enn han kjøpte for

– Jeg er fornøyd med bilen.

Erlend Sand Aas fra Halden har lagt ut sin «gamle» elbil på Finn.no. Målet er å kjøpe seg en ny bil.

– Jeg kommer nok aldri til å gå tilbake til bil med drivstoff igjen. Med strømstøtten hjemme oppleves det ikke at de høye strømprisene gjør elbilholdet dyrere enn å eie en tilsvarende bensinbil, sier Aas.

Erlend Sand Aas føler markedet er så godt at det nå er mulig å selge bilen for dyrere enn hos forhandler. Foto: Privat

Hans elbil fra 2021, en Volkswagen ID. 4, ligger ute på bruktmarkedet med en pris på 474.000 kroner. Det er noen tusenlapper mer enn det han kjøpte den for, til tross for at han har kjørt 29.000 kilometer.

– Det var ikke så vanskelig å prissette bilen fordi markedet har gitt et estimat. Det ligger flere lignende biler ute.

Startet før pandemien

Eksperter peker på flere årsaker til at særlig elbiler holder seg på et stabilt høyt prisnivå, uten store tap, til tross for at de er brukt.

– Jeg har vært med på et brennhett marked før, men ikke at det har holdt seg så lenge. Det unormale har blitt normalt, sier Thorbjørn Myrhaug, direktør i Bertel O. Steen Detalj AS.

Årsaken er ifølge ham sammensatt:

Lang leveringstid på nybiler Få «nye» bruktbiler i salg fordi mange har bilen de eier i lengre tid Økte priser på råvarer og større usikkerhet i Europa

Den store prisøkningen startet under koronapandemien. Mange reiste mindre og brukte få penger på reiser. Flere tok seg råd til en dyrere bil eller en bil nummer to i familien.

Thorbjørn Myrhaug, direktør i Bertel O. Steen Detalj AS forventer en nedgang på det brennhett bruktbilmarkedet innen utgangen av 2023. Foto: Bertel O. Steen

– Ting vil sikkert dempe seg når vi får mer forutsigbarhet på nye biler, bedre produksjonstid og leveranse. Alt avhenger av underleverandører, sier Myrhaug.

Han peker på særlig to ting.

– Høye strømpriser kan få bedrifter vi er avhengige av til å stenge. Taiwan som er verdens største produsent av datakomponenter kan også påvirke dette, hvis de får blokader eller blir boikottet. Vi håper ting er normalt innen utgangen av 2023, sier han.

– Litt i kapitalismens verden

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea forventer at prisene går ned. Men når det skjer, er hun usikker på.

– Det kommer til å skje i takt med at inflasjonen stabiliserer seg, at arbeidsledigheten går opp og at lønnsveksten stopper opp. Samtidig som ventetiden på nye biler blir kortere med tiden. Folk har det vanskeligere økonomisk nå med alt som øker av priser, sier hun.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, forventer at prisene går ned fordi mange husholdninger sliter med andre økte kostnader som strøm, boligrenter og matvarer. Foto: Øystein Løwer / Nordea

Incedursun mener det er helt naturlig at bilselgere tar seg godt betalt i en tid hvor etterspørselen etter biler er stor.

– Det er litt i kapitalismens verden. Ser man muligheter for å tjene mer, så gjør mange det.

Tjente 25.000 på bruktbil

Også bilforhandler for Audi og Volkswagen, Møller bil, følger situasjonen tett. De er enig i at det koker i bruktbilmarkedet.

– Leasingandelen på nye biler har gått ned siden toppårene 2018 og 2019, noe som igjen gjør at vi får inn færre gjenkjøpsbiler enn tidligere. Det er rett og slett færre brukte biler tilgjengelig, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonsdirektør i Møller Mobility Group.

Flere selgere av bruktbiler forteller om en luksussituasjon.

– Jeg tjente nesten 25.000 kroner på en bil jeg hentet ut fra forhandler. Den var bare noen uker gammel. Han som kjøpte bilen reagerte ikke på prisen, sier en mann i 40-årene på Østlandet.

Han ønsker å være anonym.