Lae Solberg inviterer til byrådssamtaler torsdag

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg inviterer de andre borgerlige partiene i Oslo bystyre til samtaler om nytt byråd torsdag.

– Jeg har i dag invitert Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til sonderinger med sikte på å danne et borgerlig byråd i Oslo.

– På bakgrunn av de sonderingene ser jeg for meg at forhandlinger om det politiske grunnlaget for det nye byrådet gjennomføres fra neste uke, sier Lae Solberg til NRK.

Han sier at det er for tidlig å si hvilke partier som skal sitte i byrådet.

– Høyres mål er et bredest mulig borgerlig byråd.

– Betyr det at primærønsket er et flertallsbyråd?

– Høyre ønsker et flertallsbyråd. Så har jeg registrert at det er ulike synspunkter på det. Det er derfor det er viktig å ha sonderinger, og derfor inviterer vi til det med alle fire på tordag, sier Eirik Lae Solberg.