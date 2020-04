Lå tolv døgn i respirator: – Det var kritisk, jeg kunne dødd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Den første uka i respirator var jeg på minussiden. Det var kritisk, og jeg kunne dødd. Jeg ble vekket etter halvannen uke i respirator, sier Morten Hærnes (52).

Han er på beina igjen nå, men de siste ukene har han vært gjennom noe han aldri kunne forestilt seg.

Det startet i begynnelsen av mars da han dro på skiferie til Østerrike.

På dette tidspunktet var det kjent at Italia var hardt rammet av korona-epidemien. Men i løpet av få dager spredte smitten seg svært raskt også i Østerrike. Hærnes var en av svært mange nordmenn som pådro seg smitten på skiferie.

De fleste unngikk innleggelse på sykehus, men for ham ble det alvorlig.

– Feber opp mot 41

Selv antar Hærnes at han pådro seg smitten på en bar i byen Ischgl, helt vest i Østerrike, kort tid etter at han kom dit. Etter noen dager følte han seg dårlig med både svettetokter og diare.

Hærnes er trolig en av flere nordmenn som ble smittet på baren Kitzloch i den østerrikske byen Ischgl. Foto: Jakob Gruber / AFP

Han valgte å reise hjem til Norge et par dager tidligere enn planlagt.

Det er han glad for i dag.

For allerede dagen etter at han kom hjem, slo feberen til for fullt. Den ble målt til 40 grader, og han kontaktet lege. Men ettersom han ikke var i noen risikogruppe og heller ikke hadde vært i et av områdene som var definert som et smitteområde, avventet de med å teste ham.

Hele den første helga i mars lå han med høy feber. På det meste var temperaturen oppe i 41 grader, forteller han.

Og da Østerrike havnet på lista over smitteområder, ble også Hærnes testet. Det viste seg at han var smittet, og han ble lagt inn på Sykehuset Østfold på Kalnes.

– Etter at jeg ble lagt inn på Kalnes, husker jeg ikke stort. De tok masse tester, og på kvelden sa de at de skulle legge meg i respirator. Jeg skjønte ikke hva det innebar. Så våknet jeg tolv dager senere, sier han.

Norge forandret seg

I ettertid har 52-åringen skjønt at situasjonen hans var kritisk den første delen av disse tolv dagene. Selv husker han naturligvis ingen ting.

Hans nærmeste fikk ikke komme på besøk, men kjæresten hadde kontakt med sykehuset. Fra sin fortvilte posisjon hjemme loggførte hun informasjonen hun fikk så godt som mulig.

Samtidig forandret Norge seg.

Skoler og barnehager stengte, og det ble lagt ned forbud mot å reise på hytta. Ikke noe av dette fikk Hærnes med seg.

– Da jeg våknet, foreslo jeg for kjæresten min at vi skulle dra på hytta i påska. Hun svarte at «det får vi ikke lov til av myndighetene». Det var surrealistisk å se hvordan samfunnet hadde blitt, sier Hærnes.

Takknemlig

Første gang han skulle sette seg opp i senga etter at han våknet, trengte han hjelp av sykepleierne. Både ryggen og beina var hardt preget, og på sykehuset måtte han en stund bruke gåstol for å holde seg oppe.

Nå er det gått noen uker siden han våknet, og han gjør daglig treningsøvelser for å bli sterkere igjen. Han føler seg litt bedre for hver dag som går.

Men fortsatt er han et godt stykke unna å komme tilbake til jobben i byggefirmaet han driver. Kanskje tar det flere måneder før han er seg selv igjen.

Han er svært takknemlig for hjelpa han fikk på sykehuset.

– Jeg tenker på dem som måtte fly ut og inn med drakter og verneutstyr mens jeg bare lå der. Jeg synes de gjorde en veldig bra jobb, og jeg er glad jeg bor i Norge, sier han.