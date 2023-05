I mange år har det kriminelle nettverket ranet, smuglet og svindlet privatpersoner og bedrifter for mange millioner kroner.

Nettverket, som er basert i Halden, var til sammen tiltalt for 19 lovbrudd. Grovt heleri, grovt bedrageri og flere brudd på våpenlovgivningen var blant tiltalepunktene.

73 vitner er ført for retten.

Dette er nettverket:

Storebror (30-årene): Tiltalt for grovt tyveri, smugling/salg av alkohol og sigaretter, ulovlig våpenbesittelse, dokumentforfalskning, grovt bedrageri og heleri, vold, ordensforstyrrelser, oppbevaring av narkotika, mottatt utbytte av ulovlig handling Lillebror (20-årene): Tiltalt for grovt tyveri, biltyveri, smugling av alkohol og sigaretter samt salg av dette, grovt heleri, oppbevaring av narkotika og ulovlige våpen. Voksen mann (50-årene): Tiltalt for smugling av alkohol, heleri og oppbevaring av narkotika og ulovlige våpen. Svensk mann (30-årene): Tiltalt for grovt tyveri, bedrageri, hvitvasking, grovt heleri og bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Kvinne (20-årene): Tiltalt for oppbevaring av ulovlige våpen, smugling av alkohol og oppbevaring av narkotika.

Dette er dommen

I dag falt dommen i Søndre Østfold tingrett.

Fem av de seks tiltalte ble dømt etter mafiaparagrafen.

Storebror (30-årene) er dømt til åtte år og ti måneders fengsel.

Lillebror (20-årene) er dømt til seks år og ni måneders fengsel.

Voksen mann (50-årene) er dømt til tre år og ti måneders fengsel.

Svensk mann (30-årene) er dømt til ett år og fire måneders fengsel.

Kvinne (20-årene) er dømt til to år og ni måneders fengsel.

I tillegg er en kvinne i 30-årene dømt til 122 timers samfunnsstraff. Dommen er ikke rettskraftig.

Mafiaparagrafen har tidligere blitt brukt mot Hells Angels. Den er også blitt brukt i saker som omhandler narkotikaproduksjon- og salg og ran av Gullborg-butikken i Oslo sentrum.

Politiet skal gå gjennom dommen

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan påtalemyndigheten stiller seg til dommen, opplyser politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger til NRK.

Politiet vil fremover bruke tid på å gå gjennom den 107 sider lange dommen.

– Det registreres for øvrig ut fra domsslutningen at vi har fått medhold i de viktigste punktene og at dommen langt på vei er i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten, opplyser Finnanger.

Store våpenbeslag

Rettssaken startet i januar. Da hadde to sentrale brødre allerede vært med på en tre måneder lang rettssak i Sverige.

I september 2021 ble flere personer tilknyttet nettverket pågrepet i Sverige.

I forbindelse med etterforskningen ble det senere gjort store våpenbeslag på begge sider av landegrensene.

Fire halvautomatiske pistoler, en helautomatisk maskinpistol og 190 patroner ble beslaglagt.

BESLAG FRA BEGGE SIDER AV GRENSEN: Pistolbeslag gjort både i Norge og Sverige. Kripos sammenlignet våpnene, og fant at de var modifisert på samme måte, men kunne ikke konkludere med at våpnene er ombygd på samme sted. Foto: Politiet

I Sverige ble den eldste broren dømt for medvirkning til vold. Lillebroren ble dømt for vold og grove våpenlovbrudd.

Norsk og svensk politi har fulgt med på de norske brødrene lenge. De beskrives som hovedmenn i nettverket.

Fant ombygde automatvåpen

I tiltalebeslutningen ble flere ran beskrevet som «profesjonelle». Ved brudd på våpenloven, beskrives pistoler og ulovlige patroner pakket inn i tøy på skjulte rom.

På en privatadresse i Sarpsborg ble det funnet fire halvautomatiske maskinpistoler, tre av dem ombygde, samt en helautomatisk maskinpistol og 190 patroner.

Totalt har nettverket svindlet bedrifter for nesten 9 millioner kroner.

Under er alle de 19 tiltalepunktene mot nettverket listet opp:

Dette er tiltalene Ekspandér faktaboks Straffeloven § 322

Grovt tyveri og tyveri, samt medvirkning til dette Tolloven § 16–7

Smugling, særlig grov overtredelse Straffeloven § 190

Ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon til disse Straffeloven § 361

Dokumentforfalskning og medvirkning til dette Straffeloven § 372

Grovt bedrageri og medvirkning til dette Straffeloven § 371

Bedrageri Straffeloven § 376

Grovt forsikringsbedrageri og medvirkning til dette Straffeloven § 338

Grov hvitvasking Tolloven § 16-7, jf. 16–4

Heleri av ulovlig innført vare, særlig grov overtredelse, medvirkning til dette Straffeloven § 333

Grovt heleri og medvirkning til dette Straffeloven § 332

Heleri og medvirkning til dette Straffeloven § 155

Vold mot tjenesteperson Straffeloven § 271

Kroppskrenkelse Straffeloven § 181

Ordensforstyrrelse Vegtrafikkloven § 31

Kjøring i ruspåvirket tilstand Straffeloven § 232

Grov narkotikaovertredelse – oppbevaring eller ervervelse og medvirkning til dette Straffeloven § 191

Grov ulovlig befatning med våpen og besittelse av våpen som ikke er skytevåpen Straffeloven § 221

Uriktig forklaring til offentlig myndighet Straffeloven § 271

Det påpekes i flere av tiltalene at handlingene har skjedd som ledd i virksomheten til en «organisert kriminell gruppe».

Sus og dus-løgn

I 2022 ble nettverket dømt til en samlet dom på nesten 30 år i fengsel under en rettssak i Søndre Østfold tingrett. Brødrene ble dømt til åtte og ti år hver.

Likevel har flere av dem klart å selge en idé om et liv i luksus på sosiale medier.

Der har de vist frem en livsstil med fine biler, nye boliger, dyre klokker og tjukke bunker med pengesedler.

Med forlokkende lovnader om et liv i sus og dus, har de svindlet over 1000 unge menn over hele Norge.