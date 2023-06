Kraftig tordenvær har ført til flere skogbranner

Kraftig tordenvær har rammet flere steder i Sør-Norge torsdag ettermiddag.

I Øst 110-sentrals område i Østfold, Follo og Romerike det en rekke skogbranner. Det har over lengre tid vært tørke og det er svært tørt i naturen.

– Det er foreløpig elleve skogbranner etter lynnedslag. Det er i Østfold og søndre del av Romerike, sier vaktleder Arne Nurmi ved Øst 110-sentral.

Bare i Østfold brenner det minst fem steder i Skiptvet, Aremark og Rakkestad. Skogbrannhelikopter er på vei til Rakkestad for å bistå.

Brannvesenet har det svært travelt med å få kontroll på brannene. Det brenner også i Hemnes i Aurskog-Høland.

– Det er hektisk akkurat nå, sier Nurmi.

Det brenner også i skogen i nærheten av Sandermosen stasjon i Maridalen i Oslo. Det skal brenne langs toglinja på flere steder, ifølge politiet.

Et skogbrannhelikopter er på vei fra Torp for å bistå.

Togene på Gjøvikbanen står mellom Grefsen og Nittedal. Bane Nor sier de kommer med en oppdatering klokken 18.

Røyken fra skogbrannen i Maridalen er godt synlig i nordlige deler av Oslo. Dette bildet er tatt fra gjenbruksstasjonen på Grefsen. Foto: Ojas Jon Martin Grøn / tipser

Ved Ellevsæterhøgda i Ringsaker er det meldt om flere branntilløp i terrenget etter lynnedslag. Brannvesenet og politiet er i området.

Brannvesenet melder at de har kontroll, men at de blir i området, melder politiet.

Meteorologisk institutt har registrert over 1000 lynnedslag i Sør-Norge på en time mellom klokka 13.30 og 14.30. Tallet øker stadig.

Tordenværet har foreløpig rammet Østfold og deler av Telemark hardest.

– Men det kan fint dukke opp andre steder også. Det er vanskelig å vite akkurat hvor det

dukker opp, sier vakthavende statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Men hele Østlandet er utsatt utover ettermiddagen og kvelden.

Det har vært over 1000 lynnedslag i Sør-Norge bare mellom klokka 13.30 og 14.30. Foto: Meteorologisk institutt

Det er ventet byger og det er fare for tordenvær også på Vestlandet i løpet av dagen.

Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn og torden flere steder i Sør-Norge. Varslet gjelder fra torsdag ettermiddag og ut dagen. Det varslede styrtregnet er ventet i blant annet Agder, Rogaland, Hordaland og i Sogn og Fjordane.

Styrtregnet har ført til oversvømmelser flere steder.

I Fredrikstad var to underganger i sentrum fulle av vann. Over lengre tid var det ufremkommelig for kjøretøy.

– Rundt klokken halv tre fikk politiet og brannvesenet melding om store vannmengder i veibanen, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt.

Politiet er ved St. Croix krysset sammen med brannvesenet. De har trukket to biler ut av vannet i undergangen.

Operasjonslederen opplyser klokken 15.00 at vannet har sunket noe og at ett felt er åpent.

Styrtregn har ført til oversvømmelser i Fredrikstad. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

11 år gamle Elsa var på vei til matbutikken da uværet begynte i Fredrikstad.

– Jeg var redd for å bli truffet av lynet på vei til Rema 1000. Jeg løp til det nærmeste taket og hele veien inn i butikken, sier hun.

Da hun kom inn på butikken så hun vannet strømme inn.

– Jeg kom inn på Rema også snudde jeg meg. Da så jeg at det kom masse vann inn, sier 11-åringen.