Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i skogen i Maridalen i Oslo.

Store styrker fra brannvesenet er på stedet for å slukke. Et helikopter kom til og pøste store mengder vann over flammene.

Ved 19.40-tiden sa brannvesenet at de har delvis kontroll over skogbrannen.

– Men det blusser opp igjen enkelte steder, sier innsatsleder Henrik Aakre i brannvesenet.

Dette dronebildet fra politiet viser hvordan det brenner langs jernbanelinja. Foto: politiet

– Vi har en større skogbrann, pågående, sa Aakre til NRK ved 17-tiden.

Dette er ikke den eneste skogbrannen denne dagen. Andre steder i landet har lynnedslag ført til flere skogbranner.

Holde på hele natta

Brannvesenet hadde på det meste ni biler og 25 brannfolk på stedet. I tillegg til helikopter kom det også et branntog.

Brannen har herjet i et område på rundt 200 meter langs jernbanelinja, på begge sider.

– Vi kommer til å holde på utover natta, sier Aakre.

Røyken fra skogbrannen er synlig på lang avstand. Foto: Hallgeir Braastad / NRK



– Både helikopteret og mannskaper på bakken gjør at vi har fått slått ned noe, men vi er langt fra ferdig og har et godt stykke med arbeid igjen, sa Aakre på tidlig kveldstid.

Senere ble helikopteret sendt et annet sted hvor det var mer nødvendig.

Henrik Aakre er innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat. Foto: Fouad Acharki / NRK

Stengt for togtrafikk

Brannen langs toglinja gjør at det ikke kan gå tog i vanlig trafikk der. Det gjør at folk må reise på andre måter inntil videre.

Gjøvikbanen er stengt mellom Grefsen og Nittedal, skriver Bane Nor. Dette vil ta tid, skriver de.

Storbrann i 1992

Dette er ikke første gangen det brenner i skogen Maridalen. I slutten av juni 1992 var det en kjempebrann på den andre siden av dalen. Brannen i Turteråsen ovenfor Maridalen skole pågikk i fire dager før brannvesenet fikk kontroll og det tok tre uker før den var helt slukket.

Feltet etter skogbrannen i Maridalen i 1992 er fremdeles synlig. Det har en litt lysere grønnfarge. Området er midt i lia i åsen vi ser. Foto: Nina Didriksen / NRK

Brannen omfattet et område på 375 dekar. Det ble bestemt at området ikke skulle plantes til, men at forskere skulle få undersøke hva som skjer i et område etter en skogbrann.