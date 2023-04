Kraftig brann på skole i Oslo

– Brannvesenet holder på med slokkearbeid. Vi har fått beskjed om at det er ikke noen skadet og det er heller ikke noen som skal være inne i bygget, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NRK.

Han opplyser at det brenner i gymsalen og at bygningen ligger for seg selv. Det er ikke fare for noen spredning.

Politiet opplyser at det er mye røyk i området. Cecilie Thoresens vei blir stengt i begge retninger på grunn av brannen.

– Det er på bakgrunn av røykutviklingen. Brannrøyk kan være potensielt farlig, så da ber vi om å ta forholdsregler og lukke vinduer og den slags ja, sier operasjonslederen.

Han kan ikke si noe om brannårsaken, men brekfter at de undersøker om brannen kan være påsatt

– Det er en av teoriene vi har, at det kan være påsatt, sier Lie

Lørdag kveld brant det i en barnehage på Haugerud i Oslo. Barnehagen fikk store skader. Politiet mistenker at brannen i helgen var påsatt.

– Er det noen likhetstrekk mellom barnehagebrannen og brannen på Lambertseter videregående skole?

– Nei. Det blir altfor spekulativt for meg å uttale meg om. Det må etterforskningen vise, eventuelt, sier operasjonslederen.

Ingen elever tilstede

Rektor, Kathrine Reine, ved Lambertseter videregående skole bekrefter til NRK at det brenner i gymsalen.

– Det er ingen elever til stede da brannen startet. Brannvesen og politi er til stede og det pågår et slukningsarbeid. Det er en akutt situasjon, men som vi ser ut til å ha god kontroll på, sier hun.

Hun forteller at resten av skolen er uberørt av brannen.

– Ja, det er et eget bygg, så resten av skolen er fin. Der er alt i orden, sier Reine.

Det ble først meldt at Karlsrud skole ble evakuert, noe politiet senere tilbakeviste. Politiet ber beboere i området holde vinduer og dører lukket.