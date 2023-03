– Det viktig for oss å berømme publikums innsats på stedet. Vi ser at det ble gjort viktige førstehjelpsgrep på fornærmede som kan vise seg å være veldig betydningsfulle, sier politiadvokat Christian Stenberg til NRK søndag formiddag.

Politiet går nå gjennom bevismaterialet etter knivstikkingen på Tøyen lørdag kveld.

Det er gjort tekniske undersøkelser i T-banevognen, på stedet de siktede ble pågrepet, og i en taxi politiet mener de antatte gjerningsmennene har brukt etter hendelsen.

FEM SIKTET: Fem personer er siktet etter knivstikkingen på T-banen ved Tøyen i Oslo. Foto: Alf Simensen / NTB

– Er det en tilfeldig taxi, eller har den tilknytning til saken?

– Det er ingen grunn til å tro at den har tilknytning til saken, sier Stenberg.

Den aktuelle taxien er nå beslaglagt, sammen med klær, mobiltelefoner og andre gjenstander Stenberg ikke ønsker å kommentere.

– Er det gjort beslag av våpen?

– Spørsmål knyttet til våpen er fortsatt ganske uavklart, og vi trenger litt mer tid før vi kan kommentere det eventuelle beslaget i eventuelle våpen, sier Stenberg.

Ikke framstilt for fengsling

I alt fem personer er siktet i saken. Fire av dem er siktet for drapsforsøk, mens en er siktet for såkalt etterfølgende bistand.

– Det er å bistå for eksempel folk som er på flukt fra en straffbar handling.

Det er ikke tatt stilling til om de fem skal fremstilles for fengsling. Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser, men vil per nå ikke kommentere saken ytterligere.

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.39 lørdag kveld.

Da hadde en person blitt påført stikkskader. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men politiet opplyste lørdag kveld at det framstår som alvorlig.

– Politiet vet at han var ganske ille tilredt på stedet med flere stikkskader. Helsepersonell har taushetsplikt og vi har ikke foreløpig fått fritak, så vi har ikke kontinuerlige oppdateringer fra sykehuset. Ut ifra det vi så da han ble hentet, så så det alvorlig ut, sier Stenberg.

Voldshendelse på Tøyen stasjon Du trenger javascript for å se video.

Vitne til NRK: – Et blodbad

En NRK-tipser som ønsker å være anonym oppfattet situasjonen etter knivstikkingen som svært dramatisk.

– Gutten som ble skadet satt på T-banesetet inne i vognen. Han drev og svimte av, mens folk rundt prøvde å holde ham våken. Det var et blodbad, forteller han til NRK.

– Jeg har aldri sett noe liknende og tror aldri jeg kommer til å glemme det.

Tipseren forteller at han befant seg nær Narvesen opp på T-banestasjonen da han hørte roping og skriking. Han valgte da å gå nedover mot plattformen.

Der ventet et kaotisk skue.

– Mennesker var i sjokk. Ingen hadde vel forventet å se en ung gutt knivstukket. Det var noen barn til stede. Jeg tenker at det er alvorlig at barn i ung alder blir vitne til en slik hendelse, sier han.

Selv opplevde han det han filmet og tok bilde av som «traumatiserende».

Politijakt med drone

Alle fem siktede er over myndighetsalder, mens fornærmede er under 18 år. Politiet fikk melding via AMK lørdag klokken 20.24 om hendelsen.

Oslo politidistrikt oppga da at de var ganske raskt på Tøyen med relativt store styrker. Det ble blant annet brukt drone i søket etter gjerningspersonene.

Stenberg sier det var en rask aksjon, og at pågripelsene skjedde rundt en halvtime etter hendelsen.

– Vet dere noe om hva slags miljø de siktede og fornærmede tilhører?

– Jeg tror at det er meddelt til media at de involverte har hatt en relasjon til politiet. Utover det har vi ikke noen opplysninger om miljø eller tilhørighet.