Christian ble nesten drept: – Politiet gambler med livet mitt

Christian er straffedømt flere ganger tidligere. NRK har gjennomgått alle dommene han har mottatt.

Vi har ikke funnet noen mulige koblinger mellom Christian og de siktede i noen av dommene.

Han er imidlertid dømt flere ganger for straffbare forhold mot sine tidligere samboere for flere år siden – blant annet vold, trusler og brudd på besøksforbud. Christian nekter for å ha utøvd vold.

De siste 15 årene er han dømt en rekke ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand. I fjor ble han også dømt for å ha kjørt på en mann like ved et fotgjengerfelt.