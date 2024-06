• Rådyrkillinger står i fare for å bli drept av slåmaskiner når bønder slår gresset i juni.

• Frivillige har jobbet med å flytte kalvene for å unngå at de mister livet, men det er usikkerhet rundt overlevelsesgraden etter at de er flyttet.

• Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge, Vilt- og utmarksforvalter i Indre Østfold og Trøgstad Jeger og Fiske har startet et prosjekt for å undersøke hva som skjer med kalvene etter at de er flyttet.

• Kalvene blir merket med GPS og øremerker for å kunne følge med på deres bevegelser og overlevelse.

• Foreløpige resultater viser at det ser ut til å være bedre å bære rådyrkalvene ut av det høye gresset, da de fleste har funnet tilbake til moren sin.

