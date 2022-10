Abdul er kirurg, men får ikke jobbe som fastlege i Norge

Abdul Rashid Popal (54) får ikke bli fastlege i Norge.

Selv om han gjerne vil.

Det er fordi han mangler et kurs, som alle fastleger må ha. Kurset kalles LIS1.

– Jeg har søkt elleve ganger, sier Popal.

Leger kan søke på disse stillingene to ganger i året. LIS1 er kort for «lege i spesialisering del én».

Men selv om det er legemangel i Norge i dag, og 235.000 nordmenn mangler fastlege, så er det ikke nok slike kursplasser.

25 år i bransjen

Ved en pult inne på et stort felleskontor på Ullerud helsehus i Drøbak, peker Popal på skjermen på datamaskinen.

Her er han ansatt som vikarierende sykehjemslege.

Han viser frem CV-en sin: over 25 år som lege, mange år som kirurg, referansebrev fra tidligere arbeidsgivere og en haug med kurs.

Han er doktor i medisin, fra Tasjkent medical academy i Usbekistan. Han har spisskompetanse i gastrokirurgi, og har også jobbet som kirurg for Leger uten grenser.

Jobben her på helsehuset er han med andre ord overkvalifisert for.

Popal kan vise til en rekke høytstående stillinger og en lang årrekke med arbeidserfaring som kirurg og lege. Foto: Rolf Petter Olaisen

Han får stadig skryt for denne CV-en. Men i Norge er det ikke nok.

– Har du LIS1-kurset, spør de meg. Nei, det har jeg ikke.

LIS1: Lege i spesialisering (del én) Ekspandér faktaboks For at en ferdigutdannet lege kan bli fastlege må hen ha gjennomført LIS1-turnus. Dette er første obligatoriske del av legers spesialutdanning.

LIS1-tjenesten erstattet den tradisjonelle turnustjenesten for leger fra og med september 2017.

LIS1-tjenesten varer i 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunale helse- og omsorgstjenester.

LIS-stillingene lyses ut i helsedirektoratets stillingsportal av helseforetakene i samarbeid med kommunene. Det er to tilsettingsrunder per år, fordelt halvparten på høsten og våren.

01.09.2021 var det oppstart for 544 for leger i LIS1-turnus. På årsbasis tilsvarer dette 1088 stillinger.

Våren 2021 var det 1240 søkere til 544 LIS1-stillinger. 45 prosent av søkerne fikk tilbud om stilling. Kilder: Norsk medisinstudentforening, Helsedirektoratet, Den norske legeforeningen.

Konkurrerer med nyutdanna leger

Hver gang disse kurstillingene utlyses får cirka halvparten avslag. Veldig mange nyutdanna leger ønsker nemlig også dette kurset.

Det er altså mange i samme båt som Popal.

Selv om politikerne vil løse fastlegekrisen med 690 millioner kroner i statsbudsjettet, forslår de også å kutte 31 årlige LIS1-stillinger.

Popal er kun blitt tilkalt til ett jobbintervju siden 2017.

Jeg bidrar gjerne i fastlegekrisen, men jeg får ikke lov. Abdul Rashid Popal

Han mener det bør være egne regler for leger fra utlandet. I forslag til statsbudsjettet ba Stortinget regjeringen om å se nærmere på akkurat dette, slik at leger som Popal kan få godkjent erfaringen sin.

Før han flyttet til Norge, jobbet Popal blant annet som gastrokirurg i «Leger uten grenser». Foto: Rolf Petter Olaisen

Fastlegekrisen

Så selv om Norge er i en fastlegekrise, og selv om Popal har årevis med erfaring og ikke minst viljen til å ville bidra, får han ikke muligheten.

Selv kaller han det forskjellsbehandling og aldersdiskriminering.

– Noe av det mest frustrerende er jo at man ikke får tilbakemelding engang. På en side er jeg overkvalifisert, på den andre er jeg underkvalifisert. Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre, forteller Popal.

Popal har også med seg et anbefalingsbrev til en LIS1-stilling av en tidligere arbeidsgiver i norsk helsevesen. Foto: Rolf Petter Olaisen

Flaskehalsen

Lederen av Norsk medisinstudentforeningen Maja Elisabeth Mikkelsen har en enkel forklaring på problemet:

– Antallet LIS-stillinger svarer ikke på behovet i det hele tatt.

Foreningen mener Norge trenger 150 flere slike stillinger per år, 350 om Norge skal slutte å hente inn leger fra utlandet.

Mikkelsen sier at legene kaller dette for en flaskehals – et paradoksalt problem.

– Nå er man nesten nødt til å ha arbeidserfaring som lege for å få LIS1-stilling. Dette kurset skal jo være en nybegynnerstilling for leger, hvor du får veiledning, sier Mikkelsen.

I 2019 utlyste Norge 950 slike kurstillinger. I dag er dette tallet 1150, men Mikkelsen forklarer at dette tallet fortsatt ikke er høyt nok.

Leder i medisinstudentforeningen skylder flaskehalsen på politisk vilje. Foto: Legeforeningen

NRK har snakket med flere av de nyutdanna medisinstudentene som ble avvist til høstens stillinger. De tør ikke uttale seg om problemet, i fare for at det ødelegger for neste gang de søker.

Gradvis bedring

Konfrontert med LIS-problematikken peker Helsedirektoratet på at det har kommet 200 nye stillinger siden 2019.

– Så det er en bedring, men antallet LIS1-stillinger er et budsjettspørsmål som ligger utenfor Helsedirektoratets myndighet, sier divisjonsdirektør Sissel Husøy.

De vil ikke kommentere saken om Popal.

Divisjonsdirektør Helsedirektoratet Sissel Husøy sier utfordringene med LIS1-stillinger er budsjettspørsmål. Foto: Thomas Marthinsen

– Men er det greit at Popal må gjennom et «nybegynnerkurs» for å få jobbe som fastlege?

– Vi jobber med å bedre LIS1-ordningen og vi har foreslått flere tiltak for leger med lang klinisk erfaring fra utlandet.

Husøy ønsker heller ikke å kommentere at flere nyutdannede leger frykter å uttale seg.

18 måneder med papirarbeid

I løpet av de siste årene har Popal jobbet som tilsynslege i Oslo-området.

Her jobbet han ved siden av flere leger i LIS1-stillinger.

– Jeg spurte en av dem hva en LIS-lege gjorde da han var på jobb. Han fortalte meg at han for det meste hadde skrevet innkomstjournal i 18 måneder.

De ansatte ved Ullerud helsebygg håper på Popals vegne at han kommer gjennom til en LIS1-stilling. Foto: Rolf Petter Olaisen

Popal ønsker å få frem at han har veldig stor respekt for de unge legene som har gjennomgått årevis med teori, og nå trenger å komme seg ut i praksis.

– Men det er jo ikke det de får. Vi må begynne å ta i bruk ressursene vi har.