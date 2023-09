Glemte å legge frem stemmesedler – nå kan det bli omvalg i Østfold

– Det er ingen som ønsker seg omvalg, men når feilen er så stor, med konsekvenser som dette, er omvalg riktig mener jeg, sier Svein Kenneth Stensrud.

Han er lokalleder for Industri- og næringspartiet (INP) i Moss. Nå krever partiet omvalg i Østfold.

Fylkesvalglister til partiet manglet i et valglokale i Moss i syv timer på valgdagen.

Lokalleder for Industri- og næringspartiet (INP) i Moss, Svein Kenneth Stensrud, mener det er på sin plass med omvalg når systemet svikter. Foto: Lars Håkon Pedersen

Det var en velger som ville stemme INP som oppdaget feilen. Alle avlukkene i Ryggehallen, der omtrent 3000 personer stemte, skal ha hatt samme mangelen.

– Ved en forglemmelse satt man ikke opp stemmesedlene til Industri- og næringspartiet. Det er leit og dumt. Men det er kan alltid oppstå menneskelige feil, sier valgansvarlig i Moss kommune Inger-Lise Skartlien.

Fire dager etter valget sendte INP et klagebrev til valgstyrene i både Moss og Østfold på at listene manglet.

Høyre ble største parti i fylkestingsvalget i Østfold, knepent foran Arbeiderpartiet.

Men de rødgrønne partiene Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fikk med seg INP og Pensjonistpartiet i et valgteknisk samarbeid. Dermed er det Sindre Martinsen Evje (Ap) som blir ny fylkesordfører når Østfold gjenoppstår.

Moss Avis omtalte saken først.

Anbefaler å behandle klage

INP sikret seg ett mandat i fylkestinget. Men hadde de fått syv stemmer til ville de fått ytterligere et mandat.

Dette kan oppfylle kravene Valgloven stiller for et omvalg.

Etter hva NRK erfarer vil fylkesvalgstyret onsdag anbefale Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å ta klagene til følge.

Dersom klagen gis medhold, kan en konsekvens være omvalg, enten i Moss kommune eller hele Østfold.

– Det er riktig at folk kanskje kan stemme annerledes ved et omvalg, men det som er viktigst er at folk har tillit til valgsystemet, sier INP-leder i Moss Stensrud.

Slik fungerer klagebehandlingen Ekspander/minimer faktaboks Klagen skal behandles av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), som er klageinstans. Fylkesvalgstyret har ansvar for å forberede saken og sikre at den er best mulig opplyst før departementets behandling. Fylkesvalgstyret skal i sin behandling komme med en anbefaling til departementet om de mener at klagen skal tas til følge.

Fylkesvalgstyrets anbefaling blir oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet etter fylkesvalgstyrets møte 27. september.Kommunal- og distriktsdepartementet behandler saken og fatter vedtak. Vedtaket sendes fylkesvalgstyret i Østfold

Dersom klagen gis medhold og det besluttes omvalg, vil fylkeskommunen be Kommunal- og distriktsdepartementet om å gi en beskrivelse av hvordan fylkeskommunen skal gå fram med tanke på omvalg, og konstituerende møte i Østfold fylkesting. Fylkestinget i Viken vil eventuelt fungere fram til omvalg er gjennomført og det nye fylkestinget er konstituert.

40 år siden sist omvalg

Thor Hals (H) kjempet om å bli den første fylkesordføreren i «nye» Østfold fylkeskommune. Han sier de er klare til å brette opp ermene hvis det blir omvalg.

– Vi har nå sett at INP har valgt å samarbeide med SV og Ap. Det er nok mange som har stemt INP som ikke så det komme, derfor kan det hende velgerne nå stemmer noe annet dersom det blir omvalg, sier Hals.

Thor Hals (H) tror ikke nødvendigvis resultatet blir det som noen kanskje ønsker, om det blir et omvalg til fylkestinget. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det er 40 år siden det sist ble gjennomført omvalg etter et kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Valgforsker Bernt Aardal mener muligheten for omvalg nå er stor.

– Terskelen er høy for omvalg. Det skal være et rimelig klart bilde av at uregelmessigheten faktisk har påvirket mandatfordelingen. Men i dette tilfellet så er det så få stemmer som skiller og listene manglet i flere timer, sier Aardal.

Valgforskeren tror imidlertid det kan bli vanskelig å mobilisere velgere.

– Det avhenger om man må ta omvalget i hele fylket, eller om det bare er i de kretsene det uregelmessige har skjedd. Generelt tror jeg det kan være vanskelig fordi folk har lagt valget bak seg.

Fylkesvalgstyret kan foreløpig ikke si noe om hvordan et eventuelt omvalg vil gjennomføres i praksis, og kostnader knyttet til dette.

– Dette er en krevende sak, og ingen er tjent med at vi spekulerer i utfall eller mulige konsekvenser før fylkesvalgstyret har behandlet saken, og vi vet utfallet av departementets vurdering, skriver Rune Fredriksen (Ap) leder av fylkesvalgstyret i Østfold i en pressemelding.

Dersom KDD gir klagen om omvalg medhold, vil fylkesvalgstyre be departementet om at fristen for konstituering av nytt fylkesting i Østfold forlenges.