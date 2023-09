Da en velger i Nordkjosbotn skulle stemme på lista Konservativt Balsfjord, hadde ikke stemmesedlene til lista blitt lagt fram.

– Jeg angrer som «f» på at jeg ikke spurte valgobservatørene om hvor stemmesedlene var. Jeg ser nå at jeg burde gjort det, sier velger Halvard Karlsen til Nordlys.

Lederen av valgstyret, Gunda Johansen, sier de nå har rettet opp og at stemmesedlene er på plass.

– Det har skjedd en menneskelig glipp. Den er rettet opp. Så snart det ble oppdaget, fikk de stemmesedler.

Krever omvalg

Partiet Konservativt i Balsfjord i Troms og Finnmark vil kreve omvalg i Nordkjosbotn valgkrets. Det sier andrekandidat for partiet, Torleif Selsing, til NRK.

Valgdirektoratet opplyser om at det er kommet inn en klage etter at stemmesedlene til lista Konservativt Balsfjord ikke ble lagt fram i Nordkjosbotn.

Klagen skal behandles av valgstyret i kommunen.

– Kommunal- og distriktsdepartementet er endelig klageinstans, og Valgdirektoratet har ingen rolle i denne klagebehandlingen. Behandlingen av klagesaken vil avgjøre hvilke konsekvenser saken får, skriver direktoratet i en e-post til NTB.

Valgdirektoratet har vært i kontakt med Balsfjord kommune etter tabben.

– Vi har vært i kontakt med kommunen etter at vi ble informert om denne saken, og minnet dem om at de skal sørge for at det er stemmesedler tilgjengelig for alle lister som stiller til valg i kommunen, skriver de i e-posten

Valgdirektoratet har vært i kontakt med Balsfjord kommune etter valgtabben. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fant ikke riktig stemmeseddel

Det har også vært utfordringer i Rælingen i Viken.

Stine Hjertevik ville stemme MDG ved valglokalene ved Rud skole, men noen stemmeseddel til sitt foretrukne parti fant hun ikke.

Hun gikk ut av avlukket og varslet valgfunksjonærene. De oppdaget at noen hadde lagt seddelen til et annet parti foran MDG sine.

Hjertevik fikk stemt riktig parti, men reagerer likevel.

– Jeg synes det er utrolig frekt. Jeg blir provosert over at folk kan synke så lavt, sier hun til NRK.

NRK har snakket med leder av valgstyret, Ståle Grøtte som bekrefter historien.

– Det er umulig å vite om dette er gjort med overlegg. Noen kan ha lagt feil, eller så har de gjort det med vilje, sier han.

Han understreker at valgfunksjonærene jevnlig se over valglukkene for å sjekke at alle valglister er tilgjengelig, men at de ikke gjør dette etter hver eneste velger.

NRK får opplyst om at valgfunksjonærene ved skolen i Rælingen oppdaget to lignende tilfeller søndag. Altså at noen hadde lagt feil stemmeseddelen foran et annet parti sine.

– Jeg er fornøyd med at folk sier fra, så vi raskt for ordnet opp, sier Grøtte.

Har kuttet 3 av 4 valglokaler

Ordfører i Steigen Aase Refsnes (SV) foran det eneste valglokalet i kommunen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Nesten 1,3 millioner velgere har avgitt forhåndsstemme før valgdagen, viser valgdirektoratets siste opptelling.

Det er rekord ved et kommune- og fylkestingsvalg.

De fleste ønsker imidlertid fortsatt å stemme på selve valgdagen, som er godt i gang. Folk har startet å dukke opp i de forskjellige valglokalene rundt om i landet.

Mens Bodø har ni valglokaler hvor folk kan stemme i dag, er situasjonen en helt annen i nabokommunen Steigen.

Tidligere i år valgte kommunestyret å kutte tre av fire valglokaler. Det har skapt reaksjoner.

Må være tilrettelagt

I år er det kun mulig å stemme på rådhuset i kommunesenteret Leinesfjord.

For mange innbyggere innebærer det en kjøretur på 3–4 mil, dersom de skal stemme på selve valgdagen.

Ifølge Avisa Nordland har det kommet inn en del reaksjoner på dette. Henry Selvik sa blant annet til lokalavisa at han frykter at færre eldre vil stemme på grunn av dette.

– Det synes jeg er sterkt beklagelig og veldig trist, sa han til avisa.

Ordfører i Steigen, Aase Refsnes sier at reduksjonen i antall valglokaler ikke handler om sparing, men om tilgjengelighet.

– Vi ønsker å ha valglokaler som er tilrettelagt, slik at alle kan komme seg inn. Vi ønsker ikke å ha hendelser ute ved valglokalene, som setter spørsmålstegn ved gjennomføringen av valget.

Skal du stemme i Steigen kommune i dag, må du komme hit til valglokalet på rådhuset. Foto: foto: Steigen kommune

Måtte stemme på et toalett

Ved fylkes- og kommunevalget i 2019 kunne velgerne i Steigen blant annet avlegge sin stemme ved Bogen kultursenter. Men det på en litt spesiell plass.

De måtte stemme på et toalett for funksjonshemmede.

Der låg stemmesedlene plassert på et bord ved siden av doen. I løpet av valgdagen ble imidlertid stemmesedlene flyttet ut av toalettet.

– Det er slike hendelser man ikke ønsker under gjennomføringen av et valg. Vi må sikre at vi har egnede lokaler, sier Refsnes.

Skal evalueres

I Bodø har Marianne Bakos akkurat stemt ved et av ni tilgjengelige valglokaler i dag. For henne er det viktig å stemme på selve dagen.

– Jeg bruker alltid å stemme på selve valgdagen. Det er en spesiell dag, så jeg liker å stille opp da, selv om man kan stemme tidligere.

Det aldri før er registrert så mange forhåndsstemmer ved et fylkes- og kommunevalg. Foto: NTB

Selv om folk i Steigen kun kan stemme på rådhuset i Leinesfjord, tror ordføreren på høy valgdeltakelse også i år.

Ved valget i 2019 stemte 68,2 prosent av velgerne i kommunen. Det var den høyeste valgdeltakelsen i et kommune- og fylkestingsvalg i Steigen på 52 år.

– Det er nok ikke like steile fronter i år som ved valget for to år siden, da vi sto midt i krangelen om kommunesammenslåing. Men vi ser at en stor del av innbyggerne har forhåndsstemt.

Da kommunen kuttet i antallet på valglokaler, bestemte kommunestyret i Steigen at de skulle ha todagers valg i stedet. Man kunne da også stemme på søndag, og i dag.

– Vi har også lagt til rette for en bred forhåndsstemming ute i bygdene, og vært tydelig på at vi ønsker å hjelpe alle som ikke kan komme seg til valglokalet.

Aase Refsnes lover at årets lokalvalg, og reduksjonen i antallet valglokaler, skal evalueres.

– Vi vil selvfølgelig vurdere dette i ettertid. Jeg ser både fordeler og ulemper ved å gjøre dette. Det ikke skrevet i stein at det skal våre slik bestandig, men jeg håper valgdeltakelsen viser at vi har nådd flere.