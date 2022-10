– Eg er veldig opptatt av datatryggleik, slår statsråden fast.

Den kinesisk eigde appen TikTok er lasta ned av rundt ein million brukarar i Noreg, og blir som regel brukt til uskyldig moro. I midten av september heiv Mehl seg på.

– Målet mitt er å vera open og ærleg i dialogen med folk. Eg synest det er ein bonus å kunna visa kvardagen min som politikar på ein interessant måte, seier Engel Mehl til NRK.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Eg har eit veldig aktivt forhold til sikkerheit i all bruk av digitale verktøy. Det er noko eg kanskje kan setta fokus på ved å bruka appen, seier justisministeren.

Men fleire er kritiske til at justisministeren nå er på TikTok.

Førsteamunensis i informasjonssikkerheit ved NTNU, Gaute Bjørklund Wangen, seier det er bra at ho er opptatt av digital sikkerheit.

– Men applikasjonen er for å vera heilt ærleg eit datainnsamlingsverktøy som vidaresender informasjon til Kina, seier han.

Veit ikkje kven som får tilgang

TikTok har passert 2 milliardar brukarar verda over. Rett over halvparten av den norske befolkninga mellom 18 og 29 år brukar appen dagleg, viser ein rapport frå Ispos.

Appen er eigd av det kinesiske IT-selskapet ByteDance.

Den nasjonale etterretningslova i Kina tillèt at myndigheitene får informasjon frå private selskap ved ønske.

Synest du sosiale medium samlar inn for mykje informasjon om brukarane? Nei, det er jo nyttig for min bruk. Ja, det er skummelt. Veit ikkje, har ikkje tenkt så mykje på det. Vis resultat

Seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin, fortel at dei ikkje veit så mykje om kven som får tilgang til opplysningane ein legg igjen i appen.

Det kan derfor henda at opplysningar hamnar i kinesiske myndigheiter sine hender, men det er ikkje sikkert.

Nokon meiner også at appen hentar inn meir data om brukarane enn kva som er naudsynt for å levera tenesta, ifølge Judin.

– Det har også gjort TikTok litt kontroversiell i det siste.

NRK har vore i kontakt med TikTok, men har ikkje lykkast med å få ein kommentar.

Kritiserer justisministeren: – Veldig uheldig

For to år sidan avslørte professor Christopher Balding at eit selskap med koplingar til Kina, hadde samla inn informasjon om millionar av menneske. Inkludert 700 nordmenn.

– Eg tar omsyn til dei reglane eg har fått frå departementet mitt, og frå Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), seier Mehl.

NSM jobbar med tryggleik i Noreg. Dei stadfestar til NRK at dei ikkje har gitt statsråden konkrete skriftlege råd i forkant av bruket hennar av TikTok.

– Vi har gjort grundige søk i systema våre, og det har ikkje vore nokon skriftleg korrespondanse mellom Justisdepartementet og NSM i denne saka, seier seniorrådgivar Anniken Beyer Fjeld.

NSM sine 13 råd for mobilsikkerheit Ekspandér faktaboks Aktiver Touch/Face ID i tillegg til PIN-kode for opning av einingar, slik at andre ikkje ser koden din. Eventuelt vel ein 6-sifra Kode, gjerne med både tal og bokstavar. Sjekk jamleg at eininga er oppdatert for å tetta kjende sikkerheitshol og å få tilgang til ny og forbetra sikkerheitsfunksjon. Slå på automatiske oppdateringar. Unngå at andre kan lesa varslingar frå låst skjerm på dei appane som har sensitive opplysningar, eller bruk eit etui med klaff som dekker skjermen. Motverk avlytting. Ver merksam på kva nettverk du er kopla til, og bruk helst 4G. EDGE (2G) er meir sårbart enn 3G, som er meir sårbart enn 4G. I utlandet tilråder NSM å bruka meldingstenester som legg på kryptering. Lagre sikkerheitskopiering på din mobile eining, gjerne i ei sky. Lagring av data på andre mobile einingar, aukar risikoen for at uvedkommande kan få tilgang. Slett data frå mobil, nettbrett og PC viss du mister dei. Du bør vera i stand til å sletta innhald på eininga di om du mister han. Til dømes gjennom tenesta om å sletta innhald etter X tal på mislykka forsøk på å tasta PIN-koden. Vel 4G i staden for tredjeparts Wi-Fi. Skru av automatisk tilkopling til Wi-Fi, slik at du ikkje blir kopla til eit usikkert nettverk utan å merka det. Unngå bruk av Wi-Fi som ikkje krev passord, som offentlege gratis Wi-Fi. Bruk VPN for all nettverkstrafikk. VPN står for Virtuelt Privat Nettverk, og krypterer trafikken du sender og tar i mot via din VPN-leverandør. Ver forsiktig ved bruk av blåtann («bluetooth») og slå av når du ikkje brukar det. Ver forsiktig med å kopla eininga di til einingar du ikkje stolar på, og i bilar du låner eller leigar. Informasjon på bilens datamaskin kan vera vanskelege å sletta. Del data via ei direkte trådlaus forbinding. På ein Iphone vil dette til dømes vera AirDrop. Hugs å deaktiver tenesta umiddelbart etter overføringa. Set innstillinga slik at du berre tillèt deling med einingar som er i di kontaktliste. Gje appar minimal tilgang til mikrofon, kamera og lokasjonsdata. Ver forsiktig og tilbakehalden med å gje appar tilgang til mikrofon, kamera og lokasjonsdata (GPS). Sjekk appane sine tilgangar regelmessig, og ver spesielt nøye med sosiale medium-appar. Berre installer naudsynte appar og vel kjende og tiltrudde kjelder. Ver spesielt kritisk til appar som ber om personleg informasjon og tilgang til data i offentlege skyer. Skil mellom jobb og privatliv. Ved å blanda privat og arbeidsrelatert innhald og funksjonar på eininga di aukar du sårbarheita di. Vurder å bruk ein telefon til jobb og ein anna telefon privat.

Førsteamanuensis Wangen meiner Emilie Enger Mehls manglande kommunikasjon med tryggingsstyresmakter i forkant er problematisk.

– Det er veldig uheldig at ho ikkje tar eit meir aktivt grep og spør om råd. Det er snakk om justisministeren vår, som har ei sentral rolle i Noregs digitale sikkerheit, seier førsteamanuensis ved NTNU, Wangen.

Vil ikkje svara meir om TikTok

Videoane Enger Mehl har lagt ut så langt er ein Pride-video, og to kortfilmar frå eit offisielt besøk til Haag i Nederland.

– Viss ho til dømes hadde eit hemmeleg møte på turen til Nederland så kan det avslørast av posisjonsdata og då er det ikkje hemmeleg lenger, seier han.

Emilie Enger Mehl har fått lagt fram kritikken om å ha TikTok på mobilen. Ho ønskjer ikkje å gje ytterlegare kommentarar.

– Statsråden har ikkje fleire kommentarar knytt til bruk av sosiale medium og appar, seier kommunikasjonsrådgivar Anders Bortne på vegner av statsråden.

Burde ikkje vera på TikTok

Mehl får også kritikk frå leiaren i organisasjonen Eksist! som jobbar for teknologisk valfridom.

Line Horgen Thorstad meiner politikarar ikkje må bidra til å styrka TikTok som informasjonskanal.

Line Horgen Thorstad, leiar i organisasjonen Eksist! som jobbar for teknologisk valfridom. Foto: Privat

Ho seier appen tenar pengar på merksemda og opplysningane dine, og vil derfor gjera alt for å halda på merksemda di.

Innhaldet er derfor ofte provoserande, sensasjonelt, falskt eller liknande, sjølv om det også berre kan vera appellerande, seier Thorstad.

Slik kan feilinformasjon bli spreia og vidare splitta den politiske debatten.

– Viss politikarane ønsker å bruka TikTok som informasjonskanal, må politikarane ta ansvar for å beskytta brukarane sitt personvern.

Brot på personvernlov

– Me har avdekka store brot både på forbrukarlovgivinga og personvernlovgivinga kvar gong me har sett på appar som samlar mykje data, fortel Finn Myrstad.

Han er fagdirektør i Forbrukarrådet, og fortel at du kan gje teknologiselskapa tilgang til ekstreme mengder data berre ved å ha appen på mobilen din.

Finn Myrstad i Forbrukarrådet. Foto: John Trygve Tollefsen / John Trygve Tollefsen

Myrstad er ein del av Personvernkommisjonen som nyleg kom med ei ny offentleg utgreiing om personvernet i Noreg.

Her konkluderer kommisjonen med at Noreg treng ein nasjonal personvernpolitikk, og presenterer 140 forslag til korleis personvernet kan bli betre.

Forbrukarrådet og Personvernkommisjonen meiner det offentlege burde ha eit ekstra ansvar når det kjem til innbyggjarane sitt personvern.

– Me bør vera ekstra påpasseleg med tenester der ein betalar med brukarane sin persondata, og ikkje betalar med ekte pengar.

– Det meiner me er eit myndigheitsansvar, fordi det er så komplekst. På same måte som at me nå kan gå i butikken og vita at maten ikkje er full av kjemikaliar og at han er rimeleg trygg, så ønsker me at det skal vera slik med digitale tenester også.

LES OGSÅ: Vil ha slutt på at det offentlege legger igjen annonsekroner hos Facebook og Google

Tenker du på noe? Hei! Har du lyst til å tipse meg om en mulig sak? Ta gjerne kontakt på e-post.