Ikke mulig å bestille koronatest

Oslo kommune har tekniske problemer på sine nettsider. Det gjør at det per nå ikke er mulig å bestille time til koronatest via nettsiden.

– Det stemmer at det er tekniske problemer med testbestillingsskjema på nett. Det jobbes med en rask løsning. Vi ber folk være tålmodige. Alle vil få time, men det vil naturlig nok være noe forsinkelse, sier teamleder for koronakommunikasjon Caroline Bremer.