Huset til Christina står og vipper ned i skredet: – Det er surrealistisk

Christina Brenden og familien våknet av at det ringte i morges. De er på hytta på Sjusjøen, men har fått vite at raset har gått der hvor huset deres står.

– Vi bor i en kjede av eneboliger med to naboer helt inntil raset. Deres hus er dessverre helt borte, mens vårt står i et stup. Terrassen og garasjen vår er borte, og bilen som sto der er ikke å se lenger, sier Brenden.

Familien var på hytta i Sjusjøen da de fikk vite om raset i morgentimene. Foto: Privat

Familien våknet i dag morges av at politiet ringte og spurte dem om navn og personnummer. De fortalte om jordskredet og at de fortsatt mangler oversikt.

– Det går ikke an å beskrive det engang. Man er redd og det er kjempevondt.

Bekymret for naboer

Brenden forteller at de har fått kontakt med en nabo, men at det er flere de ikke får tak i.

– Vi har fått kontakt med en nabo. Deres hus står og de har kommet seg ut, men de hadde ingen informasjon om de andre naboene våre. Det er noen vi ikke får kontakt med. Vi må bare krysse fingrene for at de er i live.

Brenden og familien vil reise hjem fra hytta.

– Vi ønsker å reise hjem igjen nå. Jeg finner ikke roen når jeg er så langt unna. Vi har familie i Lillestrøm og jeg har lyst til å være sammen med dem nå.

Uklart om noen er savnet

Det er foreløpig uklart om noen er savnet i skredet. Men politiet har fått inn dramatiske meldinger.

– Vi har fått meldinger fra fortvilte mennesker som har ringt politiets nødtelefon og sagt at hele huset er i bevegelse og at de ligger under takplater og isolasjon også videre. Så det er dramatiske meldinger og situasjonen er alvorlig, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt.

Politiet betegner det som en katastrofe. Minst 150-200 mennesker er evakuert og minst ni er skadet. Hvor mye eiendom som har gått tapt er uvisst.

Raset har rammet 14 adresser og i noen av boligene er det flere boenheter. Politiet jobber med å kartlegge dette, opplyser Pettersen ti over elleve.

– Det er et stort ras som har gått, det er 700 meter langt og ti til tjue meter bredt, sier Pettersen.