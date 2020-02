Sammen med sju andre naboer ble Harry Haraldsen og kona vekket natt til lørdag av at det banket på døra i huset i Kirkebygda i Enebakk.

Haraldsen trodde det var folk fra nattbussen som hadde kommet for å feste, men det var politiet som ba dem reise til et hotell i Lillestrøm.

– «Så se å få kledd på dag», sa dem. «Og er det flere i huset, få dem ut», forklarer Haraldsen til NRK.

Han fikk vekket opp kona, dratt med seg hunden og satt seg i bilen.

Slik ser skredet ut fra lufta. Det er Follo brannvesen som har flydd med drone over området. Skredet skjedde like ved bussgarasjen til Vy. Foto: Follo brannvesen ved Jarl Erik Høvring / Enebakk kommune

Kvikkleire i området

Politiet forklarte at det hadde gått et skred, like ved Lillestrømveien 906 i Kirkebygda. Det er sentrum i Enebakk kommune i Viken.

Politiet ble selv varslet om skredet ved 02-tiden natt til lørdag. Det var en bussjåfør på vei til jobb som oppdaget skredet og varslet.

De sju husene som er evakuert ligger i nærheten av skredområdet. Også deler av fylkesvei 120 er stengt.

Det er usikkert hva slags skred det er, men det er kjent for kommunen at det er kvikkleire i området. Skredområdet er rundt 150 meter bredt.

– Vi kan ikke konkludere hva med som utløste det. Det har vært geoteknikere på stedet, men vi kan ikke si noe konkret, sier innsatsleder i politiet, Aina Mykland.

Harry Haraldsen sier det fra gammelt av har vært stor skredfare i Enebakk, men at det ikke har vært noe før i Kirkebygda, der skredet gikk natt til lørdag.

– Ble du redd?

– Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke sånn man opplever hver dag oppi her, sier han.

Nå har han, kona og hunden fått beskjed om å vente for mer informasjon.

Ingen flere evakueres

Politiet sier det ikke er aktuelt å evakuere flere i kveld, men at de vil ta en ny vurdering søndag. Ordføreren i kommunen, Hans Kristian Solberg, sier de vil hjelpe beboerne så godt de kan.

Ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg (Sp). Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Men dette kan ta mange dager, sier han til NRK.

Blant annet skaper sperringen av deler av fylkesvei 120 en del konsekvenser for folk.

– Folk må jo kjøre rundt Oslo for å komme til andre siden av skredet. Men vi må prioritere liv og helse først, sier ordføreren.

I september gikk det et stort skred i Nittedal kommune, der 25 hus ble evakuert. De har ennå ikke fått flytte hjem igjen. Ordføreren i Enebakk håper det ikke vil ta like lang tid hos dem.

– Dette påvirker både beboere og bedrifter, så vi ønsker å få ting på plass så fort som mulig.

Også flere av Vy sine busser er innesperret i det evakuerte området, og flere lokale bussruter er innstilt.