Funn av omkommet person på Norefjell

– Det er all grunn til å tro at det er den savnede skiløperen det har vært lett etter, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

De pårørende er varslet.

Personen er funnet cirka seks kilometer nord for Tempelseter ved Gråfjell.

Forsvant på skitur

Mannen ble funnet av frivillige.

– Vi har fraktet avdøde bort fra stedet og venter på at obduksjonen skal bli ferdig for å kunne bekrefte identiteten til den avdøde. Men vi har flere indikasjoner på at det er den savnede skiløperen som er funnet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til Drammens Tidende.

Det er gått ti dager siden mannen forsvant under en skitur.

Han skulle gå i det populære turområdet mellom Høgevarde og Tempelseter. Sist kontakt med mannen var ved 16-tiden onsdag ettermiddag.

Da det ble klart at mannen ikke kom hjem, ble det satt i gang en omfattende leteaksjon.

Varierende vær

Den påfølgende natten ble det lett etter mannen. Fra fredag ble leteaksjonen utvidet ytterligere. Da var været såpass bra at helikoptre kunne brukes. Lørdag for en uke siden uttalte redningsarbeidere til NRK at de fortsatt håpet å finne mannen i live.

De ba også folk lete på hyttene i området i fall mannen kunne ha søkt ly der. Det aktive søket etter mannen ble avsluttet for en uke side.n

I letearbeider ble snøskuter, tråkkemaskin og hunder fra Norske redningshunder satt inn for å lete.

Under redningsarbeidet skiftet været raskt. I noen perioder var det sol, før tung tåke brått tok over.