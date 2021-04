Frykter fugleinfluensa: Fisker fant 30 døde fugler på tre uker

For å beskytte tamme fugler for smitte fra ville fugler er det innført portforbud for fjørfe i hele Norge, disse må da holder innendørs eller under tak ute. Det tas en rekke prøver av døde fugler nå for å få et inntrykk av utbredelsen av smitten. I tillegg har Mattilsynet bedt folk om å ikke mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Det kan føre til at fuglene samler på små området og lettere sprer smitte.