– Det å bli spurt om å få være her var jo mektig. Men så kommer angsten, sier Fredrik.

Hans satiriske tegninger blir en del av Blaafarveværkets utstillinger denne sommeren.

Museet på Modum huser også en rekke av verkene til Theodor Kittelsen. Sistnevnte står bak kjente verk som «Nøkken» og «Pesta i trappen».

– Theodor Kittelsen er jo noe av det største vi har hatt, sier Skavlan.

I Skavlans avistegninger forsøker han å skildre tiden vi lever i. De aller fleste av Skavlans avistegninger tegner han like før deadline. Fredrik Skavlan tegner fast for blant annet Aftenpostens lørdagsutgave, og har illustrert en rekke bøker utgitt i flere land.

– Du får bare èn sjanse

I tillegg til 80 innrammede avistegninger, skal han male en tegning rett på en av veggene i Kittelsen-museet. Tegningen skal være blikkfanget i utstillingen.

– Jeg er egentlig livredd nå. Fordi det er jo litt ute av mine formater. Du får bare èn sjanse, forteller Skavlan.

Fredrik Skavlan bruker vanligvis pennesplitt dyppet i tusj, og akvarellfarger når han jobber. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han gjør noen tester på treplater, før han skal gå løs på veggene.

– Jeg tegner ikke opp med blyant først og sånn, jeg går rett på. Da får du en egen nerve i streken.

– Vet du hva det skal bli da?

– Nei, det må jeg finne ut etterpå.

En etterlengtet utstilling

Tone Sinding Steinsvik, direktør ved Blaafarveverket. Foto: Blaafarveværket

Direktør ved Blaafarveverket, Tone Sinding Steinsvik, har lenge hatt et håp om å få til en utstilling med den tidligere talkshowverten.

– Jeg har jo egentlig hatt et ønske om å få Skavlan hit i mange år. Jeg tenkte at når han var ferdig med talkshow, da kan vi gjøre det, forteller Steinsvik.

Skavlan håper publikum opplever utstillingen hans som et et friskt pust.

– Jeg håper at de føler at de har hatt det litt gøy, og at det har vært forfriskende. Det skiller seg jo litt ut fra en del av det man ser, sier han.

Skavlan var selv overrasket over hvor mange gamle skisser han hadde liggende. Foto: NRK/Caroline Bækkelund Hauge

Ser ikke på seg selv som kunstner

Fredrik Skavlan har jobbet som avistegner helt siden han var en ung gutt. Med pennesplitt, akvarellfarger, og humor, forsøker han å si noe om tiden vi lever i. De siste årene har han levert tegninger til blant annet Dagbladet og Aftenposten.

Som ung gutt leverte Skavlan tegneserier til ulike blader og aviser. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det er ikke ofte han stiller ut verkene sine.

– Jeg har jo aldri sett på meg selv som noen kunstner, jeg har jo sett på meg selv som vitsetegner eller avistegner egentlig, sier Skavlan.

Sverre Følstad, kurator ved Blaafarveværket. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

De andre sommerutstillingene på Blaafarveverket består av verker fra Nationalmuseumet i Stockholm, og tepper fra belutchfolket.

Kurator Sverre Følstad mener at selv om kontrasten er stor mellom Carl Larssons verk fra Nationalmuseumet i Stockholm, og Skavlans avistegninger – er det likevel mulig å trekke paraleller.

– De deler jo et eller annet ønske om å tilføre folk noe godt, forteller Følstad.

Utstillingen åpner 13. mai.