Kommune likte ikke fargen: Stoppet foreldrenes dugnad

– Jeg skjønner ingenting. Jeg avklarte med kommunen hvilke farger de ikke ønsket i forkant. Vi gikk for litt duse farger etter anbefaling fra malebutikken, sier Henriette Narten.

Narten tok initiativ til å pusse opp deler av Kråkerøy ungdomsskole da hun så klasserommet til sønnen. Hun tok først kontakt med Fredrikstad kommune, som ikke ville prioritere prosjektet.

Da tok hun selv grep, med kommunens velsignelse.

Henriette Narten tok initiativ til opprette spleis for å male klasserommene. Foto: Privat

I høstferien har Narten og fem andre foreldre til elever på skolen stått med malerkosten i hånden.

Men etter flere timers arbeid og iherdig dugnadsånd fikk foreldrene beskjed om å stoppe prosjektet. Kommunen likte ikke fargene.

– Jeg har fått beskjed om at det var dyrekjøpt erfaring for kommunen, og at de nå må skrape og male om klasserommet. De mener det er for mørke farger. Det er bare tull, sier Narten.

FØR: Slik så klasserommet ut før det fikk et nytt strøk med maling. Sveip for å se endringen. ETTER: Foreldrene malte klasserommet med en farge de fikk anbefalt i malebutikken.

Mener kommunen skjuler noe

Totalt kjøpte dugnadsgjengen maling for 12.000 kroner. Pengene ble samlet inn via spleis.

Planen var å male fem klasserom, men de rakk bare å male ett rom og korridoren.

– Vi føler at er noe annet som ligger bak, som gjør at vi ikke får fortsette. Skolen er 40 år gammel, og når vi kom tett innpå ser vi at det er masse støv i ventilasjonsanlegget, møkkete og ødelagte ting.

– Jeg tror ikke noen av oss ville godtatt å ha en slik arbeidsplass som barna her har, sier Narten.

Da foreldrene malte klasserommet oppdaget de at ventilasjonsrøret var gjengrodd av støv. Foto: privat

Nå har hun bedt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ta seg en runde på skolen og kartlegge forfatningen innendørs.

– Vi har til og med tilbudt å komme å skrape og male om på nytt. Hvis ikke vi får lov til å gjøre noe, så må i hvert fall kommunen gjøre noe.

Kommunen beklager

Byggutviklingssjef i Fredrikstad kommune, André Hauge Aanes, bekrefter at kommunen midlertidig har stoppet prosjektet på grunn av fargene på malingen.

– Fargene som er brukt oppleves litt mørke. Vi har ingenting å skjule, dette er kun snakk om fargevalg.

Fredrikstad kommune har ikke midler til å pusse opp skolen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

Kommunen skal nå arrangere et møte med foreldregruppa og skolen for å diskutere fargevalget.

– Vi skal bare avklare om man kan forsette å male med den fargen, eller om man burde velge noe lysere. Det er viktig for læringsmiljøet, sier Aanes.

Han understreker at dugnaden og oppussingen er et flott initiativ fra foreldregruppa.

Kommunen skal også se nærmere på ventilasjonsanlegget.

– Vi må prioritere vedlikeholdsmidler ut fra hvor behovene er størst, og estetiske hensyn vil da kunne veie noe mindre. Det er kjempefint at foreldre tar initiativ til å friske opp farger i skolene våre når kommunen ikke har funnet rom for å prioritere dette innenfor årets vedlikeholdsbudsjett, sier Aanes.

– Vi må bare passe på at vi er innenfor med hensyn til elevenes læringsmiljø, HMS og universell utforming. Vi beklager hvis foreldrene har opplevd dårlig kommunikasjon.