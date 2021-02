Mathilde (20) benytter munnbind-perioden til å få regulering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har jo vært korona og det har ikke vært så synlig med munnbind, sier Mathilde Halstensen.

I desember fikk 20-åringen satt på en hvit tannregulering. Halstensen forteller at hun syns det er litt stusslig å ha regulering som voksen, men at hun er glad for resultatet.

– Grunnen til at jeg valgte å gjøre det er at tennene rett og slett ikke holdt seg på plass, forklarer hun.

Mange voksne nordmenn har tatt samme steget. Colosseum Tannleger har 38 klinikker i landet. De har merket en økning i henvendelser fra voksne de siste årene.

– Dette er en trend vi har sett over tid, og vi ser det samme i resten av Europa. Generelt er det en stor og økende vilje til å bruke ressurser på egen helse. Tannhelse er ikke noe unntak, sier administrerende direktør i Colosseum, Mia Grundstrøm.

De siste årene har det vært store fremskritt i teknologi for tannregulering. Blant annet kan man få helt hvite klosser og skinner. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Besøker tannlegen etter å ha sett seg selv på skjermen

Tannlegen Finn André Hammer i Fredrikstad har pasienter som må ha regulering på grunn av bittfeil. Men mange vil også ha rettere tenner av estetiske grunner. Og de pasientene har det kommet flere av under pandemien.

– Vi opplever at det er flere som bruker mer penger på tenner nå. Jeg som driver med voksenregulering ser at det er mange som har benyttet sjansen nå når man har mye hjemmekontor. Det er ikke så mye sosialt og man går med munnbind, sier Hammer.

Tannlege Finn Andre Hammer har fått mange nye, voksne pasienter som ønsker tannregulering det siste året. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Flere av hans pasienter har fortalt at de oppsøker tannlegen etter å ha sett seg selv i digitale møter. De vil gjøre noe med smilet.

– Mange kvier seg kanskje for å sette på fastregulering utseendemessig. Nå er det jo en fin periode å gjøre det i, når man er mindre sosial.

– Teknologien gjør at flere tar regulering

Fagsjef i tannlegekjeden Oris Dental, Eirik Aasland Salvesen, forteller at også de merker at flere voksne tar regulering.

Salvesen tror det skyldes at teknologien har utviklet seg og at flere av dagens reguleringer er nær usynlige.

Dette er en usynlig tannregulering som kan brukes av voksne. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Jeg tror nok at det er utviklingen av teknologien og den generelle oppmerksomheten rundt dette med smil og tannstilling som gjør at det sammentreffer akkurat nå.

De har 34 klinikker på forskjellige steder i landet og har sett en stor økning i interessen for regulering. Han sier det er ulike årsaker til at voksne velger å ha tannregulering.

– I tillegg til smilet, opplever vi ofte at folk er opptatt av funksjonen og det å kunne gjøre rent skikkelig. Det er vanskelig dersom tennene står tett, forklarer han.