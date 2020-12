Fire ulykker på en halvtime: Politiet advarer om glatte veier

– Det tyder på at det utfordrende kjøreforhold, så alle må oppfordres til å kjøre forsiktig og kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas.

Politiet har rykket ut til en rekke trafikkuhell på Østlandet 2. juledag. Blant annet har det vært utforkjøringer og kollisjoner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Vestby mistet en bilfører kontrollen over bilen og kjørte i autovernet. I Våler har to biler vært involvert i en front mot front-ulykke. To personer er skadet, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

På Årnes i Nes kommune har en bil kjørt i en lykestolpe som ligger over veien. Ingen ble skadet og bergingsbil er på vei, skriver politiet på Twitter.

– Det er glatt ute og da må man tilpasse farten etter føret, sier Aas.

Det har ikke vært noen alvorlige ulykker hittil i dag.

I Svinndal i Våler kommune var det en ulykke med to biler involvert lørdag. Foto: NYHETSTIPS.NO / NYHETSTIPS.NO

– Flere meldinger om at det er glatt

Oslo-politiet rykket ut på tre utforkjøringer i Asker på en halvtime.

– Det er flere meldinger om at det er glatt ute og jeg vet at veitrafikksentralen har alt disponibelt mannskap ute for både å brøyte og salte, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Snø preger Oslos gater 2. juledag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Pedersen sier de antar at hovedveinettet vil være relativt bart utover dagen. Men på småveier kan det bli glatt.

– Så jeg vil absolutt gå ut og anbefale folk om å kjøre etter forholdene og ta det med ro. Hvis du ikke har vinterdekk på bilen så skal den i hvert fall stå stille.

Vanskelige kjøreforhold flere steder

Det var varslet mye nedbør og vanskelige kjøreforhold ved fjelloverganger denne helgen. Et kraftig lavtrykk fra Nord-Atlanteren dominerer været i hele landet.

Også i Innlandet er det glatte veier. Her har en billist kjørt i grøfta.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

De vanskelige kjøreforholdene vil prege fjellovergangene østafjells og i sør.

I går oppfordret Statens vegvesen folk til å sjekke værvarselet.

– De som for eksempel har tenkt seg over Hardangervidda bør gå inn og sjekke værvarselet før de legger ut på tur østover eller vestover, sa veioperatør Ketil Molvær.