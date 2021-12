Direktør pågrepet i Økokrim-razzia i Oslo

Direktøren for selskapet Petronor ble onsdag pågrepet i en Økokrim-razzia i Oslo. Selskapet meldte selv om dette i en børsmelding, skriver E24.

Ifølge selskapet er han én av flere som er pågrepet «som en del av myndighetenes etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold». Selskapet skriver selv at de samarbeider med politiet i saken.

– Selskapet har blitt informert om at administrerende direktør i Petronor E & P, Knut Søvold, er en av personene som har blitt pågrepet som en del av myndighetenes etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold, skriver selskapet.

(NRK / NTB)