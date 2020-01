Det dramatiske minuttet før dødsulykken: Prøvde å åpne bommen

Tirsdag kveld ble en bil stående på togovergangen i Vikersund da bommene gikk ned. Så kom Bergenstoget.

Tre menn satt i bilen. To av dem kom seg ut, men sjåføren mistet livet.

NRK har snakket med en av passasjerene som overlevde. Han vil ikke stå frem med navn og bilde, men ønsker å fortelle hva som skjedde fra bommene gikk ned og til toget traff bilen.

Tirsdag kveld traff et tog på Bergensbanen bilen til de tre mennene. To av mennene kom seg ut av bilen, mens sjåføren satt i førersetet da toget traff. Foto: Ole Edvin Tangen

– Nå har vi ett minutt på oss før toget kommer!

Det er beskjeden han gir til kompisene sine fra baksetet, da bilen plutselig blir fanget mellom de to bommene.

Alle de tre mennene går ut av bilen. De vil forsøke å løfte bommen, for å få bilen vekk fra dødsfellen de plutselig står i.

Bommer ved togoverganger er konstruert slik at det ikke skal gå an å løfte dem når toget kommer. Så bommen rikker seg ikke.

Sjåføren bestemmer seg for at han vil prøve å flytte bilen vekk fra skinnegangen for å unngå et sammenstøt.

Han setter seg derfor inn i førersetet igjen. Kompisen roper etter ham:

– Vi har ikke tid, vi må gå vekk herfra!

Så kommer toget. Bilen, med sjåføren i førersetet, blir truffet. Den 30-årige mannen mister livet etter det tragiske minuttet innenfor bommene.

Dette er vraket som er igjen etter ulykken. Bilen skal ha blitt kastet bortover togskinnene. Foto: Ole Edvin Tangen

«Ved fare – kjør ned bommen»

Det skulle ha vært mulig for de tre mennene å kjøre rett på bommen.

Bommene som går ned på overgangen ved Vikersund stasjon er nemlig konstruert slik at de kan kjøres ned fra innsiden.

Denne bommen skal kunne kjøres ned og brekkes fra innsiden. Det står det skrevet på hver bom. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det undersøkes derfor nå om bommene og lyd- og lyssignalet fungerte som de skulle tirsdag kveld. Havarikommisjonen har i hele natt vært på ulykkesstedet for å finne svar på dette.

William Johan Bertheussen er direktør i Havarikommisjonen. Foto: Stian Strøm / NRK

– Det vil ta tid å konkludere, sier direktør William Bertheussen i Havarikommisjonen.

BaneNor vil ikke komme med noen ulykkesårsak før politiet og Havarikommisjonen har avsluttet sine undersøkelser.

Politiet bekrefter

Politiet kan bekrefte at historien som den overlevende passasjeren forteller, også er kjent for dem.

– Dette er opplysninger som politiet også har fått. Vi vil ikke spekulere i bakgrunnen for hvorfor vedkommende har gått tilbake til bilen. Men det vi kan fastslå er at det var en person i bilen da toget traff, og at det fikk et tragisk utfall.

Seksjonsleder ved etterforskningsavdelingen ved Hønefoss politistasjon, Bent Øye. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det sier Bent Øye, som er seksjonsleder ved etterforskningsavdelingen ved Hønefoss politistasjon.

Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som kjenner til planovergangen, og som kan si noe om hvordan den har fungert i det siste.

– Vi har allerede fått flere henvendelser fra folk som har gjort seg erfaringer med denne planovergangen, og som har vært der enten rett før eller rett etter ulykken, sier Øye.

Hva som har kommet frem av disse henvendelsene vil han ikke si noe om.

Abdul Nasar er venn av en av de overlevende. Vennegjengen er sterkt preget av hva som har hendt. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ulykken har påvirket lokalmiljøet og venner av de involverte. Abdul Nasar er en god venn av mannen som satt i baksetet og overlevde, og er sterkt preget av ulykken.

– Jeg er veldig trist over det som har skjedd og for han som døde, sier Nasar. Hans tanker går til mannens familie og venner.