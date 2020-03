Color Line permitterer - Stena Line sier opp

Color Line permitterer opp mot 2000 ansatte, melder selskapet nå i kveld. Fem av selskapets sju passasjerferger ligger til kai som følge av korona-epidemien.

– De tiltakene Color Line har implementert har fått omfattende konsekvenser for selskapets virksomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

I Oslo ligger de to store Kiel-fergene Color Magic og Color Fantasy uvirksomme og ble tatt ut av drift på lørdag.

Det samme gjør fergen SuperSpeed1, som går fra Kristiansand til Hirtshals og fergene Color Hybrid og Color Viking som trafikkerer mellom Sandefjord og Strømstad.

– Permitteringene vil kunne bli opphevet på kort varsel, fordi vi skal sikre at selskapet er klar til å skyte fart når myndighetene igjen tillater passasjertrafikk mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Bare fergen SuperSpeed2, som går mellom Larvik og Hirtshals, er i drift. Den tar imidlertid bare med seg passasjerer bosatt i Danmark, eller skal via Danmark til et annet hjemland. På returen tar det bare med personer bosatt i Norge.

Color Line tilbyr fortsatt frakt av gods fra Larvik til Hirtshals, og med fergen Color Carrier fra Oslo til Kiel.

Ansatte er bekymret

Color Line er Norges største fergeselskap på utenlandsruter, med rundt 2500 årsverk totalt.

Hovedtillitsvalgt i rederiet, Erina Bryn Kjær, forteller til bladet Fri Fagbevegelse at det er uro i selskapet.

– De ansatte er urolige og frustrerte. Ingen vet hvor lenge dette vil vare. De fleste går rett fra skipet og hjem i karantene i 14 dager. Mange er bekymret for egen økonomi.

Også Fjord Line permitterer i underkant av 100 ansatte, melder selskapet i kveld.

Mesteparten av selskapets inntektsgrunnlag har forsvunnet på svært kort tid.

– Vi gjennomfører disse tiltakene for sikre våre ansattes arbeidsplasser når denne ekstraordinære situasjonen er over. Dette innebærer at vi må redusere kapasiteten midlertidig i flere ledd, der permitteringer dessverre blir en del av dette, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Fjord Lines rute mellom Kristiansand og Hirtshals vil være i drift, samt enkelte avganger til og fra Stavanger.

Vet ikke om Stena Saga kommer tilbake

Stena Line velger ikke å permittere, men sier opp hele 950 ansatte, som tilsvarer nærmere halvparten av de ansatte i Sverige.

Det bekrefter Carl Mårtensson, som er pressekontakt for selskapets svenske, baltiske og tyske virksomhet.

– Oppsigelsene rammer ansatte som jobber på flere av våre svenskregistrerte skip, blant dem Stena Saga og fergene mellom Göteborg og Frederikshavn, Stena Jutlandica og Stena Danica, sier Mårtensson.

Også en del ansatte i rederiets administrasjon i Göteborg mister jobben.

Stena Line sier opp 950 ansatte som følge av virusepidemien og manglende trafikk. Selskapet er ikke sikre på at fergen Stena Saga kommer i drift igjen mellom Oslo og Frederikshavn. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Stena Saga har inntil nylig gått i trafikk mellom Oslo og Frederikshavn i Danmark, men ligger til kai i Göteborg inntil videre.

Mårtensson kan ikke love at det kommer i drift igjen.

På spørsmål om hvorfor de sier opp, og ikke permitterer, svarer han dette:

– Vi ser at vi trolig mister hele toppsesongen i år, og vi er ikke sikre på at markedet kan ta seg opp igjen nok etterpå.

Han avviser dermed at selskapet benytter anledningen til å nedbemanne.

Ifølge selskapet skal det for det meste ha vært svenske ansatte om bord på Stena Saga.

Stena Line sier til SVT at de ikke utelukker at det kommer flere oppsigelser og endringer i ruter som følge av korona-epidemien og stansen i fergetrafikken de nå ser.

Stena Lines direktør, Niclas Mårtensson, kaller dagen i dag «En av de värsta dagarna i mitt liv».